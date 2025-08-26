¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del martes 26 de agosto

martes, 26 de agosto del 2025 tiene lugar el Santo de Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars fue una religiosa española que fundó la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Barbastro. Su vida estuvo dedicada al amor y cuidado de los ancianos más vulnerables, convirtiéndose en una madre espiritual y protectora para ellos. En la Iglesia Católica es venerada como santa y modelo de caridad, y su festividad honra su entrega desinteresada y su legado en la promoción de la dignidad y el bienestar de los ancianos desamparados.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora Santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, en este martes 26 de agosto de 2025. Pero, además Alejandro de Bérgamo, Alfredo de Rivaulx, Anastasio batanero, Eleuterio de Auxerre, Juana Isabel Bichier des Ages, Melquisedec Rey, Teresa de Jesús Jornet Ibars, Mariam Baouardy. también tienen protagonismo en el día de hoy.

¿Qué significado tiene en nuestros días conmemorar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos recordar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un enciclopedia que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año.

