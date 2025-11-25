Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 25 de noviembre

Santa Catalina de Alejandría

¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 25 de noviembre? Consulta el santoral

Entérate del santoral de hoy martes 25 de noviembre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Hoy, martes 25 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Catalina de Alejandría, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Catalina sufrió martirio en el siglo VII tras enfrentarse en un intenso debate con filósofos. En ... las representaciones iconográficas, suele aparecer junto a una rueda dentada, el instrumento que se utilizó para torturarla, convirtiéndose en un símbolo inseparable de su figura. Su culto se difundió ampliamente en la Iglesia durante el siglo IX, dando lugar a la construcción de numerosos templos en su honor. Además, se dice que Santa Catalina fue una devota admiradora de Juana de Arco.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app