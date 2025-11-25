¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 25 de noviembre? Consulta el santoral

Hoy, martes 25 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de Santa Catalina de Alejandría, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santa Catalina sufrió martirio en el siglo VII tras enfrentarse en un intenso debate con filósofos. En ... las representaciones iconográficas, suele aparecer junto a una rueda dentada, el instrumento que se utilizó para torturarla, convirtiéndose en un símbolo inseparable de su figura. Su culto se difundió ampliamente en la Iglesia durante el siglo IX, dando lugar a la construcción de numerosos templos en su honor. Además, se dice que Santa Catalina fue una devota admiradora de Juana de Arco.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora Santa Catalina de Alejandría, en este martes 25 de noviembre de 2025. Pero, además Adelardo, Alano, Dubricio, Erasmo, García de Arlanza, Gonzalo, Márculo, Maurino, Mercurio, Moisés, Pedro obispo, Riel, Jucunda también tienen importancia en el día de hoy. Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano. ¿Por qué celebramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la Iglesia Católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban.

Alano

Dubricio

Erasmo

García de Arlanza

Gonzalo

Márculo

Maurino

Mercurio

Moisés

Pedro obispo

Riel

Jucunda © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

