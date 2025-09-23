¿Qué santo se celebra hoy martes 23 de septiembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Hoy, martes 23 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Pío de Pietrelcina, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Pío de Pietrelcina, nacido en 1887 en Pietrelcina, Italia, ingresó a los 17 años en la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, donde tomó el nombre de Pío. Fue ordenado sacerdote en 1910 y desde entonces se entregó con fervor al ministerio de la confesión y al acompañamiento espiritual de los fieles. A lo largo de su vida, abrazó profundamente los valores franciscanos, viviendo con sencillez, humildad y una intensa vida de oración. Es también recordado por fundar la Casa de Alivio del Sufrimiento, un hospital destinado a cuidar con dignidad a los enfermos. Su vida estuvo marcada por fenómenos místicos, como los estigmas, y una devoción ejemplar al servicio de Dios y del prójimo.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy martes 23 de septiembre de 2025 es San Pío de Pietrelcina y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también celebran su onomástica las personas que se llaman Tecla de Seleucia, Adamnano de Hy, Andrés Fournet, Constancio de Ancona, Lino Papa, Sosso de Misena.

Hoy, martes, 23 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se celebran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de enciclopedia que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.

Onomástica de hoy 23 de septiembre

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Pío de Pietrelcina sino que también conmemoramos la onomástica de:

Santos de hoy Tecla de Seleucia

Adamnano de Hy

Andrés Fournet

Constancio de Ancona

Lino Papa

Sosso de Misena

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

