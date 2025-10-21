Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La conservadora Sanae Takaichi hace historia y se convierte en la primera mujer en liderar Japón
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este martes 21 de octubre

Beato Carlos de Austria

¿Qué santo se celebra hoy martes 21 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Entérate de quién celebra su santo hoy martes 21 de octubre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Beato Carlos de Austria se celebra en el día de hoy, martes 21 de octubre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

El Beato Carlos de Austria, hijo del Archiduque Otto y la Princesa María Josefina de Sajonia, descendiente del ... último monarca sajón, ascendió al trono imperial de Austria el 21 de noviembre de 1916 y fue coronado Rey Apostólico de Hungría el 30 de diciembre de ese mismo año, en medio de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Su educación profundamente católica marcó los principios que guiaron su reinado, centrados en la búsqueda de la paz y la prevención de conflictos civiles tras el gran conflicto. Implementó una política social inspirada en valores cristianos. Su vida terminó en el exilio, en la isla portuguesa de Madeira, el 1 de abril de 1922, mientras contemplaba el Santísimo Sacramento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app