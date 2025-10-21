¿Qué santo se celebra hoy martes 21 de octubre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Beato Carlos de Austria se celebra en el día de hoy, martes 21 de octubre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

El Beato Carlos de Austria, hijo del Archiduque Otto y la Princesa María Josefina de Sajonia, descendiente del ... último monarca sajón, ascendió al trono imperial de Austria el 21 de noviembre de 1916 y fue coronado Rey Apostólico de Hungría el 30 de diciembre de ese mismo año, en medio de los estragos de la Primera Guerra Mundial. Su educación profundamente católica marcó los principios que guiaron su reinado, centrados en la búsqueda de la paz y la prevención de conflictos civiles tras el gran conflicto. Implementó una política social inspirada en valores cristianos. Su vida terminó en el exilio, en la isla portuguesa de Madeira, el 1 de abril de 1922, mientras contemplaba el Santísimo Sacramento.

Hoy, Beato Carlos de Austria, la Iglesia católica celebra el santo de Bertoldo de Parma, Hilarión anacoreta, Juan Thwing de Bridlington, Malco monje, Mauronto de Marsella, Pedro Yu Tae-ch'l, Severino de Burdeos, Vendelino de Tréveris, Viator de Lyon y Cilina de Laon.

Hilarión anacoreta

Juan Thwing de Bridlington

Malco monje

Mauronto de Marsella

Pedro Yu Tae-ch’l

Severino de Burdeos

Vendelino de Tréveris

Viator de Lyon y Cilina de Laon © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

