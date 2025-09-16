¿Qué santo se celebra hoy martes 16 de septiembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

San Cipriano de Cartago se celebra en el día de hoy, martes 16 de septiembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Cipriano de Cartago, originario de una familia pagana, experimentó una profunda conversión al cristianismo que lo llevó a dejar atrás su antigua vida y entregarse por completo a la oración y al estudio de la fe. En el año 249 fue consagrado obispo de Cartago, destacándose por su firmeza doctrinal y su sabiduría pastoral. Durante las persecuciones ordenadas por el emperador Valeriano, se mantuvo inquebrantable en su fe, negándose a rendir culto a los dioses romanos. Por su valentía y fidelidad a Cristo, fue condenado a muerte y ejecutado por decapitación, convirtiéndose en un mártir venerado por la Iglesia.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Cipriano de Cartago, en este martes 16 de septiembre de 2025. Pero, además Cornelio Papa, Juan Macías, Abundio, Martín el Sacerdote, Niniano de Galloway, Prisco de Nocera de los Paganos, Vital de Savigny, Edita, Eufemia de Calcedonia, Ludmila de Bohemia también tienen relevancia en el día de hoy.

¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos celebrar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy martes, 16 septiembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de conmemoración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con hechos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el enciclopedia del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

Onomástica de hoy 16 de septiembre

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se conmemoran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 16 de septiembre las personas que se llamen Cornelio Papa, Juan Macías, Abundio, Martín el Sacerdote, Niniano de Galloway, Prisco de Nocera de los Paganos, Vital de Savigny, Edita, Eufemia de Calcedonia, Ludmila de Bohemia celebran su santo gracias a:

