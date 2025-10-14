¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 14 de octubre? Consulta el santoral

Suscribete a
martes 14 de octubre

San Calixto I Papa

santos se celebran hoy, martes 14 de octubre

Entérate de los santos que se celebran hoy martes 14 de octubre de 2025. Consulta el santoral para que no se te olvide ninguna felicitación

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

El Santoral Cristiano celebra hoy, martes 14 de octubre del 2025 el Santo de San Calixto I Papa, entre otros.

San Calixto I, decimosexto Papa de la Iglesia Católica, nació en Roma durante la segunda mitad del siglo II. Proveniente de una familia cristiana, ... sirvió como diácono desde joven, aunque fue desterrado a las minas de azufre en Cerdeña. También estuvo a cargo del cuidado del cementerio en la Vía Apia, conocido hoy como las Catacumbas de San Calixto, donde preservó la memoria de numerosos mártires. Tras ser elegido Papa, San Calixto I se dedicó a promover la doctrina ortodoxa y mostró gran misericordia al reconciliar a los apóstatas. Su vida terminó trágicamente en el año 222, cuando fue asesinado en Roma durante un levantamiento popular. Sus restos descansan en las Catacumbas de Calepodio, en la Vía Aurelia.

