¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 14 de octubre? Consulta el santoral

El Santoral Cristiano celebra hoy, martes 14 de octubre del 2025 el Santo de San Calixto I Papa, entre otros.

San Calixto I, decimosexto Papa de la Iglesia Católica, nació en Roma durante la segunda mitad del siglo II. Proveniente de una familia cristiana, ... sirvió como diácono desde joven, aunque fue desterrado a las minas de azufre en Cerdeña. También estuvo a cargo del cuidado del cementerio en la Vía Apia, conocido hoy como las Catacumbas de San Calixto, donde preservó la memoria de numerosos mártires. Tras ser elegido Papa, San Calixto I se dedicó a promover la doctrina ortodoxa y mostró gran misericordia al reconciliar a los apóstatas. Su vida terminó trágicamente en el año 222, cuando fue asesinado en Roma durante un levantamiento popular. Sus restos descansan en las Catacumbas de Calepodio, en la Vía Aurelia.

Hoy, San Calixto I Papa, la Iglesia católica festeja la onomástica de Carponio mártir, Donaciano de Reims, Fortunato de Todo, Gaudencio de Rimini, Juan Ogilvie, Lúpulo de Capua, Venancio de Luni, Angadrisma de Beauvais, Manequilde de Châlons, Domingo Loricato y Jacobo Laigneau de Langellerie. En este martes 14 de octubre de 2025 es conocido por San Calixto I Papa y son las personas que podrán celebrar este día. Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la fe cristiana y que hace que el santoral sea tan amplio. Los nombres de los cuales hoy martes, 14 octubre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va complementando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista. Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan conmemorar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es festejar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún festejan de manera activa este día. ¿Qué santos se celebran hoy 14 de octubre? En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se conmemoran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 14 de octubre las personas que se llamen Carponio mártir, Donaciano de Reims, Fortunato de Todo, Gaudencio de Rimini, Juan Ogilvie, Lúpulo de Capua, Venancio de Luni, Angadrisma de Beauvais, Manequilde de Châlons, Domingo Loricato y Jacobo Laigneau de Langellerie celebran su santo gracias a: Santos de hoy Carponio mártir

Donaciano de Reims

Fortunato de Todo

Gaudencio de Rimini

Juan Ogilvie

Lúpulo de Capua

Venancio de Luni

Angadrisma de Beauvais

Manequilde de Châlons

Domingo Loricato y Jacobo Laigneau de Langellerie © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

