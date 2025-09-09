¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 9 de septiembre? Consulta el santoral

San Pedro Claver se celebra en el día de hoy, martes 9 de septiembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Pedro Claver fue un sacerdote jesuita español que dedicó su vida al servicio de los esclavos africanos en Cartagena de Indias, actual Colombia. Llegó a Nueva Granada en 1610 mientras aún completaba sus estudios teológicos, y fue ordenado sacerdote poco después. Conmovido por las condiciones inhumanas de los esclavos traídos desde África, consagró su ministerio a aliviar sus sufrimientos, brindándoles atención espiritual y material. En un acto de entrega total, firmó sus votos perpetuos con las palabras: "Petrus Claver, aethiopum semper servus", que significa "Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre". Su incansable labor lo convirtió en un símbolo de compasión y justicia, y es recordado como el patrono de los derechos humanos y de los misioneros entre los pueblos afrodescendientes.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy martes 9 de septiembre de 2025 es San Pedro Claver y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Ciarano el joven, Gorgonio de Roma, Jacinto de Sabina.

El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de enciclopedia que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la Iglesia Católica y celebra la vida de una persona relevante dentro de la fe cristiana que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

