¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del martes 4 de noviembre

El Santoral Cristiano celebra hoy, martes 4 de noviembre del 2025 el Santo de San Carlos Borromeo, entre otros.

San Carlos Borromeo, nacido en Italia en 1538 y sobrino del Papa Pío IV, creció en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde joven ... se dedicó a la vida eclesiástica y fue nombrado cardenal y arzobispo de Milán. Tuvo un papel destacado como uno de los principales impulsores del Concilio de Trento, promoviendo importantes reformas dentro de la Iglesia. Durante las epidemias de peste que asolaron Milán en 1576 y 1577, San Carlos arriesgó su vida para atender personalmente a los enfermos, mostrando un profundo compromiso con su fe y con el bienestar de su pueblo.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy martes 4 de noviembre de 2025 es San Carlos Borromeo y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Agrícola de Bolonia, Amancio de Rodez, Emerico de Hungría, Hermas de Licia, Nicandro de Mira, Perpetuo de Maastrich, Pierio de Alejandría, Vidal de Bolonia, Modesta de Tréveris. Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano. Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la religión católica y que hace que el santoral sea tan amplio. ¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y celebra la vida de una persona relevante dentro de la fe cristiana que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban. Santos de hoy 4 de noviembre Aunque la festividad de hoy sea San Carlos Borromeo, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también conmemoran su santo Agrícola de Bolonia, Amancio de Rodez, Emerico de Hungría, Hermas de Licia, Nicandro de Mira, Perpetuo de Maastrich, Pierio de Alejandría, Vidal de Bolonia, Modesta de Tréveris. Esto es debido a que hoy 4 de noviembre también es la onomástica de: Santos de hoy Agrícola de Bolonia

Amancio de Rodez

Emerico de Hungría

Hermas de Licia

Nicandro de Mira

Perpetuo de Maastrich

Pierio de Alejandría

Vidal de Bolonia

Modesta de Tréveris © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Santoral