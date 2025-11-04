Suscribete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este martes 4 de noviembre

San Carlos Borromeo

¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del martes 4 de noviembre

Entérate de quién celebra su santo hoy martes 4 de noviembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

El Santoral Cristiano celebra hoy, martes 4 de noviembre del 2025 el Santo de San Carlos Borromeo, entre otros.

San Carlos Borromeo, nacido en Italia en 1538 y sobrino del Papa Pío IV, creció en el seno de una familia profundamente religiosa. Desde joven ... se dedicó a la vida eclesiástica y fue nombrado cardenal y arzobispo de Milán. Tuvo un papel destacado como uno de los principales impulsores del Concilio de Trento, promoviendo importantes reformas dentro de la Iglesia. Durante las epidemias de peste que asolaron Milán en 1576 y 1577, San Carlos arriesgó su vida para atender personalmente a los enfermos, mostrando un profundo compromiso con su fe y con el bienestar de su pueblo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app