¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 2 de diciembre? Consulta el santoral

Santa Bibiana

¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 2 de diciembre?

¿Quieres saber el santoral de hoy martes 2 de diciembre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te olvide ninguna felicitación

El Santoral Cristiano celebra hoy, martes 2 de diciembre del 2025 el Santo de Santa Bibiana, entre otros.

La vida de Santa Bibiana estuvo marcada por la tragedia: fue encarcelada y condenada a morir de hambre junto a su hermana Demetria. El emperador romano ... Aproniano ordenó la ejecución de ambas, pero Bibiana logró escapar del mismo destino que su hermana. No obstante, su suerte no mejoró, ya que fue atada a una columna y azotada hasta morir. Aunque su cuerpo fue dejado abandonado, los perros que se acercaron no lo tocaron. En su honor, se erigió una iglesia en el lugar donde estuvo su hogar.

