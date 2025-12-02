¿Sabes qué santos se celebran hoy, martes 2 de diciembre? Consulta el santoral

El Santoral Cristiano celebra hoy, martes 2 de diciembre del 2025 el Santo de Santa Bibiana, entre otros.

La vida de Santa Bibiana estuvo marcada por la tragedia: fue encarcelada y condenada a morir de hambre junto a su hermana Demetria. El emperador romano ... Aproniano ordenó la ejecución de ambas, pero Bibiana logró escapar del mismo destino que su hermana. No obstante, su suerte no mejoró, ya que fue atada a una columna y azotada hasta morir. Aunque su cuerpo fue dejado abandonado, los perros que se acercaron no lo tocaron. En su honor, se erigió una iglesia en el lugar donde estuvo su hogar.

Hoy, Santa Bibiana, la Iglesia católica festeja la onomástica de Adria, Anselmo, Aurelia, Constantino, Habacuc, Martana, Nono, Pimenio, Seguro y Silverio Papa. En este martes 2 de diciembre de 2025 es conocido por Santa Bibiana y son las personas que podrán celebrar este día. Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan conmemorar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es festejar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún disfrutan de manera activa este día. A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy martes, 2 diciembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con sucesos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia. El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización. Santos de hoy 2 de diciembre En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 2 de diciembre las personas que se llamen Adria, Anselmo, Aurelia, Constantino, Habacuc, Martana, Nono, Pimenio, Seguro y Silverio Papa celebran su santo gracias a: Santos de hoy Adria

Anselmo

Aurelia

Constantino

Habacuc

Martana

Nono

Pimenio

Seguro y Silverio Papa © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

