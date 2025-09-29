¿Qué santo se celebra hoy lunes 29 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

lunes, 29 de septiembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Gabriel Arcángel entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Gabriel Arcángel es reconocido como uno de los principales mensajeros de Dios. Aparece como figura clave en una profecía del libro de Daniel. Fue el encargado de anunciar a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista y a la Virgen María la concepción de Jesús por obra del Espíritu Santo. Originalmente su festividad se celebraba el 18 de marzo, pero en 1969 se trasladó al 29 de septiembre para celebrarla junto a los arcángeles San Miguel y San Rafael.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Gabriel Arcángel, en este lunes 29 de septiembre de 2025. Pero, además Miguel Arcángel, Rafael Arcángel, Alarico de Ufnau, Eutiquio de Heraclea, Fraterno de Auxerre, Juan de Dukla, Liudwino de Tréveris, Mauricio de Carnoet, Quiríaco de Palestina, Renato Goupil también tienen relevancia en el día de hoy.

Los nombres de los cuales hoy lunes, 29 septiembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va actualizando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos celebrar hoy lunes, 29 septiembre 2025 en referencia a la tradición católica que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Santoral de hoy 29 de septiembre

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Gabriel Arcángel sino que también festejamos la onomástica de:

Santos de hoy Miguel Arcángel

Rafael Arcángel

Alarico de Ufnau

Eutiquio de Heraclea

Fraterno de Auxerre

Juan de Dukla

Liudwino de Tréveris

Mauricio de Carnoet

Quiríaco de Palestina

Renato Goupil

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral