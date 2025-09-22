¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del lunes 22 de septiembre

lunes, 22 de septiembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Mauricio de Agaunum entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Mauricio de Agaunum fue el líder de la Legión Tebana, una unidad compuesta por soldados cristianos originarios de Egipto. Durante el mandato del emperador Maximiano Herculio, se les ordenó participar en una campaña contra los cristianos y rendir culto a los dioses paganos. Fiel a su fe, San Mauricio se negó rotundamente a obedecer tales órdenes. Como consecuencia, él y sus compañeros se retiraron a Agaunum, en la actual Suiza. Allí fueron sometidos a la diezmación —una ejecución sistemática de uno de cada diez soldados— hasta que finalmente toda la legión fue martirizada. Su valentía y firmeza en la fe lo convirtieron en símbolo de lealtad cristiana y testimonio de conciencia ante la injusticia.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Mauricio de Agaunum, en este lunes 22 de septiembre de 2025. Pero, además Emeramo de Ratisbona, Florencio, Ignacio de Sandone, Lautón de Coutances, Silvano de Levroux, Basila de Roma, Emérita de Roma, Iraides, Salaberga Santino también tienen protagonismo en el día de hoy.

¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y celebra la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un enciclopedia que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que se dan cada año.

Santoral de hoy 22 de septiembre

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Mauricio de Agaunum sino que también celebramos la onomástica de:

Santos de hoy Emeramo de Ratisbona

Florencio

Ignacio de Sandone

Lautón de Coutances

Silvano de Levroux

Basila de Roma

Emérita de Roma

Iraides

Salaberga Santino

