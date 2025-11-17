¿Sabes qué santos se celebran hoy, lunes 17 de noviembre? Consulta el santoral

Suscribete a
San Gregorio de Tours

¿Sabes qué santos se celebran hoy, lunes 17 de noviembre?

Descubre el santoral de hoy lunes 17 de noviembre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

lunes, 17 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Gregorio de Tours entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Gregorio de Tours fue un obispo e historiador galorromano, bisnieto de San Gregorio de Langres. Quedó huérfano ... de padre a temprana edad y, tras trasladarse a Cavaillon, su educación quedó a cargo de su tío Nicecio, quien más tarde fue obispo de Lyon. Fue ordenado diácono y, a los 34 años, sucedió a su primo materno Eufronio como obispo de Tours. Durante su episcopado, se dedicó a la escritura, destacándose especialmente por su obra *Historia Francorum*, una valiosa fuente para la historia de las Galias. San Gregorio pasó toda su vida en esta región y falleció en el año 594.

