¿Sabes qué santos se celebran hoy, lunes 17 de noviembre? Consulta el santoral

lunes, 17 de noviembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Gregorio de Tours entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Gregorio de Tours fue un obispo e historiador galorromano, bisnieto de San Gregorio de Langres. Quedó huérfano ... de padre a temprana edad y, tras trasladarse a Cavaillon, su educación quedó a cargo de su tío Nicecio, quien más tarde fue obispo de Lyon. Fue ordenado diácono y, a los 34 años, sucedió a su primo materno Eufronio como obispo de Tours. Durante su episcopado, se dedicó a la escritura, destacándose especialmente por su obra *Historia Francorum*, una valiosa fuente para la historia de las Galias. San Gregorio pasó toda su vida en esta región y falleció en el año 594.

Hoy, San Gregorio de Tours, la Iglesia católica festeja el santo de Isabel de Hungría, Victoria de Córdoba, Acisclo de Córdoba, Alfeo de Cesarea, Aniano de Orleáns, Florino de Rëmus, Hugo de Lincoln, Hugo de Noaria, Juan del Castillo, Lázaro de Constantinopla, Namacio de Vienne, Raveriano, Hilda de Whitby, Ilda de Inglaterra, Zaqueo de Cesarea. En este lunes 17 de noviembre de 2025 es conocido por San Gregorio de Tours y son las personas que podrán celebrar este día.

Los nombres de los cuales hoy lunes, 17 noviembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va complementando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan festejar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es festejar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos trascendencia en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día.

Hoy, lunes, 17 noviembre 2025 son muchos los santos y santas que se celebran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

Santos de hoy 17 de noviembre

Aunque la festividad de hoy sea San Gregorio de Tours, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también festejan su santo Isabel de Hungría, Victoria de Córdoba, Acisclo de Córdoba, Alfeo de Cesarea, Aniano de Orleáns, Florino de Rëmus, Hugo de Lincoln, Hugo de Noaria, Juan del Castillo, Lázaro de Constantinopla, Namacio de Vienne, Raveriano, Hilda de Whitby, Ilda de Inglaterra, Zaqueo de Cesarea. Esto es debido a que hoy 17 de noviembre también es la onomástica de:

Santos de hoy Isabel de Hungría

Victoria de Córdoba

Acisclo de Córdoba

Alfeo de Cesarea

Aniano de Orleáns

Florino de Rëmus

Hugo de Lincoln

Hugo de Noaria

Juan del Castillo

Lázaro de Constantinopla

Namacio de Vienne

Raveriano

Hilda de Whitby

Ilda de Inglaterra

Zaqueo de Cesarea

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)