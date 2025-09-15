¿Sabes qué santos se celebran hoy, lunes 15 de septiembre? Consulta el santoral

El Santoral Cristiano celebra hoy, lunes 15 de septiembre del 2025 el Santo de Nuestra Señora de los Dolores, entre otros.

Nuestra Señora de los Dolores, también llamada Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias, Virgen de la Amargura o simplemente La Dolorosa, es una de las advocaciones más conmovedoras de la Virgen María en la tradición católica. Esta devoción resalta el profundo dolor que María experimentó durante la Pasión y muerte de su Hijo, Jesús. Venerada como patrona de Eslovaquia, su figura ha sido también centro de fervorosa devoción en diversas naciones de América Latina y en Portugal, donde los fieles la contemplan como símbolo de amor maternal, compasión y entrega silenciosa en medio del sufrimiento.

Hoy, Nuestra Señora de los Dolores, la Iglesia católica celebra la onomástica de Aicadro de Jumieges, Alpino de Lyon, Apro de Toul, Nicetas Godo, Nicomedes de Roma, Valeriano de Tournus, Catalina Fieschi. En este lunes 15 de septiembre de 2025 es conocido por Nuestra Señora de los Dolores y son las personas que podrán celebrar este día.

Los nombres de los cuales hoy lunes, 15 septiembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este enciclopedia reúne y va complementando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se festejan en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la iglesia católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan festejar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún disfrutan de manera activa este día.

Santos de hoy 15 de septiembre

Aunque la celebración de hoy sea Nuestra Señora de los Dolores, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también festejan su santo Aicadro de Jumieges, Alpino de Lyon, Apro de Toul, Nicetas Godo, Nicomedes de Roma, Valeriano de Tournus, Catalina Fieschi. Esto es debido a que hoy 15 de septiembre también es la onomástica de:

Santos de hoy Aicadro de Jumieges

Alpino de Lyon

Apro de Toul

Nicetas Godo

Nicomedes de Roma

Valeriano de Tournus

Catalina Fieschi

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral