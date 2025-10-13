Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los convoyes de la Cruz Roja se preparan para recoger a los rehenes
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 13 de octubre

San Eduardo

¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del lunes 13 de octubre

¿Quieres saber el santoral de hoy lunes 13 de octubre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te olvide ninguna felicitación

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Hoy, lunes 13 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Eduardo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Eduardo, también llamado Eduardo el Confesor, fue rey de Inglaterra desde 1042 hasta 1066. Su apodo, "el Confesor," ... refleja su compromiso con la castidad y su fama como un hombre honesto y profundamente devoto. Durante su reinado, se produjo un debilitamiento del poder real en Inglaterra, mientras la familia Godwin aumentaba su influencia y poder.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app