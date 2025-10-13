¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del lunes 13 de octubre

Hoy, lunes 13 de octubre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Eduardo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Eduardo, también llamado Eduardo el Confesor, fue rey de Inglaterra desde 1042 hasta 1066. Su apodo, "el Confesor," ... refleja su compromiso con la castidad y su fama como un hombre honesto y profundamente devoto. Durante su reinado, se produjo un debilitamiento del poder real en Inglaterra, mientras la familia Godwin aumentaba su influencia y poder.

Hoy, San Eduardo, la Iglesia católica festeja la onomástica de Florencio de Tesalónica, Geraldo de Cierges, Leobono de Salagnac, Lubencio de Kobern, Rómulo de Génova, Simberto de Augsburgo, Teófilo de Antioquía, Venancio de Tours y Chelidonia de Abruzzo. En este lunes 13 de octubre de 2025 es conocido por San Eduardo y son las personas que podrán celebrar este día.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se celebran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la iglesia católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la religión católica y celebra la vida de una persona relevante dentro de la Iglesia Católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un enciclopedia que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que tienen lugar cada año.

Santoral de hoy 13 de octubre

Aunque la celebración de hoy sea San Eduardo, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también celebran su santo Florencio de Tesalónica, Geraldo de Cierges, Leobono de Salagnac, Lubencio de Kobern, Rómulo de Génova, Simberto de Augsburgo, Teófilo de Antioquía, Venancio de Tours y Chelidonia de Abruzzo. Esto es debido a que hoy 13 de octubre también es la onomástica de:

Santos de hoy Florencio de Tesalónica

Geraldo de Cierges

Leobono de Salagnac

Lubencio de Kobern

Rómulo de Génova

Simberto de Augsburgo

Teófilo de Antioquía

Venancio de Tours y Chelidonia de Abruzzo

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)