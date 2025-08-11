¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del lunes 11 de agosto

San Alejandro Carbonero se celebra en el día de hoy, lunes 11 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Alejandro Carbonero fue un destacado obispo de Comana, cuya elección tuvo un proceso especial. Durante la selección, San Gregorio el Taumaturgo, encargado de presidirla, no lograba decidirse entre los candidatos. Sin embargo, al conocer a Alejandro, quedó impresionado por su bondad y virtud, y se sorprendió al descubrir que había dejado atrás su carrera filosófica para abrazar la fe en Cristo.

Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Alejandro Carbonero, en este lunes 11 de agosto de 2025. Pero, además Atracta, Casiano de Benevento, Clara de Asís, Equicio de Valeria, Filomena, Gaugerico, Rufino de Asís, Rustícola de Arlés, Susana, Taurino de Évreux, Tiburcio de Roma también tienen relevancia en el día de hoy.

El día de la celebración de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el listado del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy lunes, 11 agosto 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades cristianas, todos ellos relacionados con acontecimientos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

Santos de hoy 11 de agosto

Además de la celebración de San Alejandro Carbonero, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 11 de agosto también celebramos:

Santos de hoy Atracta

Casiano de Benevento

Clara de Asís

Equicio de Valeria

Filomena

Gaugerico

Rufino de Asís

Rustícola de Arlés

Susana

Taurino de Évreux

Tiburcio de Roma

