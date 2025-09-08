¿Qué santo se celebra hoy lunes 8 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, lunes 8 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de Natividad de Nuestra Señora, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

La festividad de la Natividad de la Virgen María es una de las celebraciones marianas más importantes en la Iglesia Católica. Conmemora el nacimiento de María, la madre de Jesús, y se celebra el 8 de septiembre, exactamente nueve meses después de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Esta fecha también coincide con el inicio del año litúrgico en el rito bizantino, lo que resalta su relevancia tanto en Oriente como en Occidente. La Iglesia honra este día como un signo de esperanza, ya que marca el comienzo del cumplimiento de las promesas divinas a través de la maternidad de María.

Pero, además Nuestra Señora de Nuria, Adriano de Nicomedia, Corbiniano de Freising San Isaac de Armenia San Pedro de Chavanon San Sergio I papadd también tienen protagonismo en el día de hoy.

Los nombres de los cuales hoy lunes, 8 septiembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va añadiendo nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

¿Qué significado tiene en nuestros días celebrar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

¿Qué santos se celebran hoy 8 de septiembre?

Hoy, 8 de septiembre las personas que se llamen Nuestra Señora de Nuria, Adriano de Nicomedia, Corbiniano de Freising San Isaac de Armenia San Pedro de Chavanon San Sergio I papadd celebran su santo gracias a:

Santos de hoy Nuestra Señora de Nuria

Adriano de Nicomedia

Corbiniano de Freising San Isaac de Armenia San Pedro de Chavanon San Sergio I papadd

