¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del lunes 6 de octubre

San Bruno de Colonia se celebra en el día de hoy, lunes 6 de octubre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Bruno de Colonia, sacerdote alemán y eminente estudioso de la Sagrada Escritura, es célebre por haber fundado la Orden de los Cartujos. Nacido en Colonia, destacó desde joven por su intelecto y devoción, lo que lo llevó a ser nombrado director de la Escuela de la catedral de Reims a los 26 años, un cargo de gran prestigio en su época. Sin embargo, a pesar de su éxito académico, Bruno sintió un profundo llamado a la vida de recogimiento y oración. Renunció a sus responsabilidades en Reims y, junto a algunos compañeros, se retiró al valle de la Cartuja, en los Alpes franceses. Allí, con el apoyo de San Hugo de Grenoble, fundó en 1084 la Orden Eremítica de la Cartuja, que se caracteriza por su estricta vida de silencio, contemplación y soledad, equilibrada con momentos de vida en comunidad. Tiempo después, fue llamado a Roma por el Papa Urbano II, antiguo alumno suyo, para colaborar en la Reforma Gregoriana. A pesar de su cercanía al pontífice, Bruno se mantuvo fiel a su vocación contemplativa. Finalmente, se estableció como ermitaño en el monasterio de La Torre, en Calabria, donde vivió sus últimos años entregado a la oración y al silencio, hasta su muerte en 1101. Su legado perdura en la vida austera y contemplativa de los monjes cartujos.

En este lunes 6 de octubre de 2025 la iglesia católica conmemora el santo de Adalberón de Würzburg, Artaldo de Arvières, Francisco Tran Van Trung, Juan Xenos, Magno de Venecia, Pardulfo de Guéret, Renato de Sorrento, Román de Auxerre, Ságar de Laodicea, Ywio Santa Fe de Agen y María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. Aunque el día de hoy es conocido por San Bruno de Colonia y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan conmemorar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún disfrutan de manera activa este día.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se festejan en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la fe cristiana y que hace que el santoral sea tan amplio.

Los nombres de los cuales hoy lunes, 6 octubre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este manual reúne y va actualizando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

¿Qué santos se celebran hoy 6 de octubre?

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se celebran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 6 de octubre las personas que se llamen Adalberón de Würzburg, Artaldo de Arvières, Francisco Tran Van Trung, Juan Xenos, Magno de Venecia, Pardulfo de Guéret, Renato de Sorrento, Román de Auxerre, Ságar de Laodicea, Ywio Santa Fe de Agen y María Francisca de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo celebran su santo gracias a:

