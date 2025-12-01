Suscribete a
San Eloy

¿Qué santo se celebra hoy lunes 1 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

¿Quieres saber el santoral de hoy lunes 1 de diciembre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te escape ninguna felicitación

Hoy, lunes 1 de diciembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Eloy, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Eloy, patrón de los trabajadores del metal y la joyería, fue un hábil orfebre que llegó a ocupar ... el puesto de consejero real. Participó en la fundación de la abadía de Solignac y de otras iglesias en las regiones de Lemosín y París, incluyendo la iglesia de San Pablo. Además de su maestría en la orfebrería, ejerció como sacerdote y obispo en las ciudades de Noyon y Tournay, y tomó parte en el concilio de Chalons-sur-Seine en el año 644.

