¿Qué santo se celebra hoy lunes 1 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, lunes 1 de diciembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Eloy, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Eloy, patrón de los trabajadores del metal y la joyería, fue un hábil orfebre que llegó a ocupar ... el puesto de consejero real. Participó en la fundación de la abadía de Solignac y de otras iglesias en las regiones de Lemosín y París, incluyendo la iglesia de San Pablo. Además de su maestría en la orfebrería, ejerció como sacerdote y obispo en las ciudades de Noyon y Tournay, y tomó parte en el concilio de Chalons-sur-Seine en el año 644.

En este lunes 1 de diciembre de 2025 la iglesia católica festeja el santo de Agerico, Alejandro, Ansano, Cándida, Castriciano, Domnolo, Edmundo, Eligio, Elvisa, Evasio, Florencia, Hildeberto, Juan, Leoncio, Lucio, Nahúm, Natalia, Próculo, Rodolfo y Rogato. Aunque el día de hoy es conocido por San Eloy y con el que la religión cristiana hace homenaje a personas en España. El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización. A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy lunes, 1 diciembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con eventos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia. ¿Qué significado tiene en nuestros días celebrar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos recordar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días. Onomástica de hoy 1 de diciembre El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es San Eloy sino que también festejamos la onomástica de: Santos de hoy Agerico

Alejandro

Ansano

Cándida

Castriciano

Domnolo

Edmundo

Eligio

Elvisa

Evasio

Florencia

Hildeberto

Juan

Leoncio

Lucio

Nahúm

Natalia

Próculo

Rodolfo y Rogato © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

