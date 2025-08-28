¿Sabes qué santos se celebran hoy, jueves 28 de agosto? Consulta el santoral

San Agustín de Hipona
San Agustín de Hipona se celebra en el día de hoy, jueves 28 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.
San Agustín de Hipona, hijo de Santa Mónica, atravesó a lo largo de su vida un intenso proceso de transformación espiritual. Durante su juventud y hasta los 32 años, profesó el maniqueísmo, doctrina que finalmente rechazó. En la Iglesia Católica, es reconocido como uno de los Padres más importantes y prolíficos, cuya labor como teólogo, filósofo y orador dejó una huella profunda en la historia del cristianismo. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a creyentes en todo el mundo. Su festividad celebra su santidad y su valiosa contribución a la enseñanza y propagación de la fe cristiana.
Hoy, son las personas que festejarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Agustín de Hipona, en este jueves 28 de agosto de 2025. Pero, además Alejandro de Constantinopla, Edmundo Arrowsmith, Florentina de Sevilla, Hermes, Julián de Brivet, Moisés Etíope, Pelagio de Constanza, Restituto de Cartago, Vicinio de Sarsina, Viviano de Saintes, Junípero Serra. también tienen protagonismo en el día de hoy.
El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.
¿Por qué festejamos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la Iglesia Católica y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban.
Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se celebran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la iglesia católica y que hace que el santoral sea tan amplio.
Onomástica de hoy 28 de agosto
Santos de hoy
-
Alejandro de Constantinopla
-
Edmundo Arrowsmith
-
Florentina de Sevilla
-
Hermes
-
Julián de Brivet
-
Moisés Etíope
-
Pelagio de Constanza
-
Restituto de Cartago
-
Vicinio de Sarsina
-
Viviano de Saintes
-
Junípero Serra.
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
