¿Qué santo se celebra hoy jueves 27 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Hoy, jueves 27 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Virgilio de Salzburgo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Virgilio, monje de profunda fe nacido en Irlanda a principios del siglo VII, fue nombrado abad ... del monasterio de Aghaboe en Osraige. Su vida lo llevó a emprender una misión evangelizadora que lo condujo a Baviera en 745, enviado por Pipino el Breve. En esa región, se convirtió en abad del monasterio de San Pedro en Salzburgo y, posteriormente, fue designado obispo de la ciudad, donde supervisó la construcción de una catedral.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy jueves 27 de noviembre de 2025 es San Virgilio de Salzburgo y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Acacio , Acario de Noyón, Barlaán, Basileo, Eusicio, Facundo, Fergusto, Francisco Antonio Fasani, Gulstano, Hirenarco, Jacobo Interciso, Laverio, Leonardo, Máximo, Primitivo, Saturnino, Sifrido de Carpentras, Simeón Metafraste, Valeriano. Los nombres de los cuales hoy jueves, 27 noviembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va complementando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista. ¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la religión católica y celebra la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban.

Acario de Noyón

Barlaán

Basileo

Eusicio

Facundo

Fergusto

Francisco Antonio Fasani

Gulstano

Hirenarco

Jacobo Interciso

Laverio

Leonardo

Máximo

Primitivo

Saturnino

Sifrido de Carpentras

Simeón Metafraste

Valeriano © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

