¿Qué santo se celebra hoy jueves 27 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

Infórmate sobre el santoral de hoy jueves 27 de noviembre de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos

Hoy, jueves 27 de noviembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Virgilio de Salzburgo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Virgilio, monje de profunda fe nacido en Irlanda a principios del siglo VII, fue nombrado abad ... del monasterio de Aghaboe en Osraige. Su vida lo llevó a emprender una misión evangelizadora que lo condujo a Baviera en 745, enviado por Pipino el Breve. En esa región, se convirtió en abad del monasterio de San Pedro en Salzburgo y, posteriormente, fue designado obispo de la ciudad, donde supervisó la construcción de una catedral.

