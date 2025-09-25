¿Sabes qué santos se celebran hoy, jueves 25 de septiembre? Consulta el santoral

Hoy, jueves 25 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Cleofás, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Cleofás fue uno de los discípulos que vivió la aparición de Jesús resucitado en el camino a Emaús. En ese encuentro, reconocieron a Cristo al partir el pan juntos. Según el Martirologio Romano, el corazón de Cleofás se llenó de gozo y asombro cuando Jesús se reveló ante ellos durante aquella tarde de Pascua, mientras les explicaba las Escrituras a lo largo del trayecto.

En este jueves 25 de septiembre de 2025 la iglesia católica festeja el santo de Anacario de Auxerre, Cristóbal de La Guardia, Ermenfredo de Cusance, Eucarpo, Fermín de Amiens, Finbarro de Cloyne, Principio de Soissons, Sergio de Radonez, Solemne de Chartres,Tata mártir. Aunque el día de hoy es conocido por San Cleofás y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún disfrutan de manera activa este día.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la fe cristiana y que hace que el santoral sea tan amplio.

Onomástica de hoy 25 de septiembre

Santos de hoy Anacario de Auxerre

Cristóbal de La Guardia

Ermenfredo de Cusance

Eucarpo

Fermín de Amiens

Finbarro de Cloyne

Principio de Soissons

Sergio de Radonez

Solemne de Chartres

Tata mártir

