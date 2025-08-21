¿Sabes qué santos se celebran hoy, jueves 21 de agosto? Consulta el santoral

El Santoral Cristiano celebra hoy, jueves 21 de agosto del 2025 el Santo de Santa Ciriaca, entre otros.

Santa Ciriaca, también conocida como Santa Dominica, fue una joven que desde muy temprano mostró una profunda devoción a Dios, lo que llamó la atención y provocó la persecución del emperador romano Diocleciano. A pesar de las amenazas y el peligro, permaneció firme en su fe y continuó sirviendo a Dios con entrega. Es venerada en la Iglesia Católica como una santa y mártir ejemplar, cuya valentía y amor por Dios y el prójimo la llevaron a enfrentar la persecución y la muerte con gran fortaleza. Su festividad se celebra para honrar su santidad y su fiel testimonio hasta el último instante de su vida.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy jueves 21 de agosto de 2025 es Santa Ciriaca y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también festejan su santo las personas que se llaman Agatónico y compañeros, Basa y sus tres hijos, Bonoso de Antioquía, Cuadrado de Útica, Euprepio de Verona, José Dang Dinh Viên, Luxorio de Cerdeña, Maximiano de Antioquía, Pío X, Privado, Sidonio Apolinar.

Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la iglesia católica y que hace que el santoral sea tan amplio.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un libro que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que se dan cada año.

¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos recordar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Santos de hoy 21 de agosto

El santoral es mucho más amplio para cada día. En el día de hoy no solo es Santa Ciriaca sino que también festejamos la onomástica de:

Santos de hoy Agatónico y compañeros

Basa y sus tres hijos

Bonoso de Antioquía

Cuadrado de Útica

Euprepio de Verona

José Dang Dinh Viên

Luxorio de Cerdeña

Maximiano de Antioquía

Pío X

Privado

Sidonio Apolinar

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral