San Edmundo Rey

¿Qué santo se celebra hoy jueves 20 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, jueves 20 de noviembre del 2025 el Santo de San Edmundo Rey, entre otros.

San Edmundo Rey, gobernante de Anglia Oriental entre 854 y 870, es venerado como mártir en las iglesias católica, ortodoxa y anglicana. Ascendió al trono ... a los 15 años, elegido por los nobles y clérigos de Norfolk para liderar a los anglos del Este. En 869, durante una invasión danesa, fue capturado por los invasores. A pesar de las amenazas y la presión para renunciar a su fe y así salvar su vida, Edmundo permaneció firme en sus creencias. Por ello, fue martirizado: sus captores lo azotaron hasta causarle la muerte, convirtiéndolo en un símbolo de fidelidad y coraje.

