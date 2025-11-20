¿Qué santo se celebra hoy jueves 20 de noviembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, jueves 20 de noviembre del 2025 el Santo de San Edmundo Rey, entre otros.

San Edmundo Rey, gobernante de Anglia Oriental entre 854 y 870, es venerado como mártir en las iglesias católica, ortodoxa y anglicana. Ascendió al trono ... a los 15 años, elegido por los nobles y clérigos de Norfolk para liderar a los anglos del Este. En 869, durante una invasión danesa, fue capturado por los invasores. A pesar de las amenazas y la presión para renunciar a su fe y así salvar su vida, Edmundo permaneció firme en sus creencias. Por ello, fue martirizado: sus captores lo azotaron hasta causarle la muerte, convirtiéndolo en un símbolo de fidelidad y coraje.

Hoy, son las personas que celebrarán su Santo. La Iglesia católica conmemora San Edmundo Rey, en este jueves 20 de noviembre de 2025. Pero, además Adventor, Ampelo, Basilio, Bernwardo, Félix, Nerses, Octaviano, Octavio y Solútor también tienen protagonismo en el día de hoy. Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan festejar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es festejar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día. Los nombres de los cuales hoy jueves, 20 noviembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va añadiendo nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista. A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy jueves, 20 noviembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con hechos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia. Santos de hoy 20 de noviembre Además de la festividad de San Edmundo Rey, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 20 de noviembre también celebramos: Santos de hoy Adventor

Ampelo

Basilio

Bernwardo

Félix

Nerses

Octaviano

Octavio y Solútor © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Santoral