¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del jueves 18 de septiembre

San José de Cupertino fue un fraile franciscano nacido en Cupertino, en la región de Apulia, Italia, en 1603. Ingresó a la Orden de los Hermanos Menores Conventuales tras superar numerosas dificultades académicas y personales. A pesar de sus limitaciones intelectuales, su profunda vida espiritual y humildad lo distinguieron entre sus hermanos. Es célebre por experimentar éxtasis místicos que lo llevaban a levitar durante la oración, fenómeno presenciado por numerosos testigos. Su vida estuvo marcada por la penitencia, la obediencia y el amor a Dios. La Iglesia lo ha reconocido como patrono de los estudiantes y de quienes enfrentan exámenes, así como de aviadores y viajeros aéreos.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, a día de hoy se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

¿Qué significado tiene en nuestros días conmemorar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica fijó un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos recordar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy jueves, 18 septiembre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de celebración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con sucesos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

