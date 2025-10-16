Suscribete a
Santa Margarita María de Alacoque

¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del jueves 16 de octubre

¿Quieres saber el santoral de hoy jueves 16 de octubre de 2025? Consulta los santos de hoy para que no se te olvide ninguna felicitación

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

jueves, 16 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de Santa Margarita María de Alacoque entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Margarita María de Alacoque nació el 25 de julio de 1647 en Janots, Francia. A la ... notable edad de cuatro años, hizo el voto de castidad. Más tarde ingresó a la comunidad de las Clarisas Pobres de Charolles, donde mostró un profundo anhelo de entregarse por completo a Dios. Su fe era tan extraordinaria que sus hermanas le permitieron recibir la Primera Comunión a los nueve años, un hecho poco común en aquella época.

