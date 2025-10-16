¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del jueves 16 de octubre

jueves, 16 de octubre del 2025 tiene lugar el Santo de Santa Margarita María de Alacoque entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

Santa Margarita María de Alacoque nació el 25 de julio de 1647 en Janots, Francia. A la ... notable edad de cuatro años, hizo el voto de castidad. Más tarde ingresó a la comunidad de las Clarisas Pobres de Charolles, donde mostró un profundo anhelo de entregarse por completo a Dios. Su fe era tan extraordinaria que sus hermanas le permitieron recibir la Primera Comunión a los nueve años, un hecho poco común en aquella época.

En este jueves 16 de octubre de 2025 la iglesia católica celebra el santo de Gerardo Mayela, Eduvigis, Anastasio de Pamiers, Beltrán de Comminges, Elifio de Toul, Galo de Arbona, Gauderico de Mirepoix, Longinos soldado, Lulo de Hersfeld, Mumolno de Noyon, Rodolfo de Gubbio, Vidal de Retz y Bonita de Brioude. Aunque el día de hoy es conocido por Santa Margarita María de Alacoque y con el que la religión católica hace homenaje a personas en España.

El Martirologio Romano enumera los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de libro que el Vaticano va actualizando mediante la reposición de nuevos santos tras la canonización.

A continuación encontrarás una lista de los santos o santas que se corresponden con el día de hoy jueves, 16 octubre 2025, de acuerdo a nuestra tradición hispana y las fechas de conmemoración de las festividades católicas, todos ellos relacionados con hechos de la vida de Jesús y la historia de la iglesia.

¿Qué significado tiene en nuestros días festejar el santoral? Desde hace centenares de años la Iglesia católica dispuso un día en el calendario para recordar la festividad de cada uno de los santos. En cada uno de los 365 días que encontramos en un año podemos conmemorar la vida ejemplar de estos cristianos y cuyo testimonio de fe llega hasta nuestros días.

Onomástica de hoy 16 de octubre

Además de la festividad de Santa Margarita María de Alacoque, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 16 de octubre también celebramos:

Santos de hoy Gerardo Mayela

Eduvigis

Anastasio de Pamiers

Beltrán de Comminges

Elifio de Toul

Galo de Arbona

Gauderico de Mirepoix

Longinos soldado

Lulo de Hersfeld

Mumolno de Noyon

Rodolfo de Gubbio

Vidal de Retz y Bonita de Brioude

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)