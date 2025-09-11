¿Qué santo se celebra hoy jueves 11 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, jueves 11 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Pafnucio de Egipto, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Pafnucio de Egipto, monje del desierto y discípulo de San Antonio Abad, fue una figura destacada del cristianismo primitivo por su sabiduría, celo pastoral y vida de santidad. Participó activamente en el Concilio de Nicea en el año 325, donde defendió con firmeza la fe ortodoxa frente al arrianismo. Aunque firme en su doctrina, se caracterizó por su actitud compasiva y moderada. San Pafnucio también es recordado por haber acompañado y guiado espiritualmente a Santa Thais, ayudándola a dejar atrás una vida de pecado y abrazar una existencia de penitencia y oración. Su legado continúa inspirando a quienes buscan la conversión y la fidelidad al Evangelio.

Hoy, San Pafnucio de Egipto, la Iglesia católica celebra el santo de Adelfio de Luxeuil, Daniel Wyn, Elías Espeleota, Juan Gabriel Perboyre, Leudino de Toul, Paciente de Lyon, Sacerdote de Lyond.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un libro que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que tienen lugar cada año.

¿Por qué celebramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la Iglesia Católica y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la Iglesia Católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban.

Santoral de hoy 11 de septiembre

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se festejan varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 11 de septiembre las personas que se llamen Adelfio de Luxeuil, Daniel Wyn, Elías Espeleota, Juan Gabriel Perboyre, Leudino de Toul, Paciente de Lyon, Sacerdote de Lyond celebran su santo gracias a:

Santos de hoy Adelfio de Luxeuil

Daniel Wyn

Elías Espeleota

Juan Gabriel Perboyre

Leudino de Toul

Paciente de Lyon

Sacerdote de Lyond

