San Cayetano de Thiene
¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del jueves 7 de agosto
Infórmate sobre el santoral de hoy jueves 7 de agosto de 2025. Descubre si es el santo de alguno de tus seres queridos y conocidos
Hoy, jueves 7 de agosto del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Cayetano de Thiene, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San Cayetano de Thiene fue un sacerdote italiano notable por fundar la Orden de Clérigos Regulares Teatinos. Nacido en Vicenza durante el siglo XV, destacó por su brillante formación académica, obteniendo en 1504 su grado y doctorado en derecho civil y canónico en la Universidad de Thiene. Dos años después, en 1506, fue nombrado protonotario apostólico en la corte del Papa Julio II en Roma, donde desempeñó un papel diplomático clave, trabajando para lograr la reconciliación entre la Santa Sede y la República de Venecia.
En este jueves 7 de agosto de 2025 la iglesia católica celebra el santo de Afra de Augsburgo, Alberto de Mesina, Donaciano, Donato de Arezzo, Donato de Besançon, Miguel de la Mora, Sixto II, Victricio, Mamés. Aunque el día de hoy es conocido por San Cayetano de Thiene y con el que la religión cristiana hace homenaje a personas en España.
Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.
Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es celebrar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos trascendencia en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún festejan de manera activa este día.
Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la religión católica y que hace que el santoral sea tan amplio.
Onomástica de hoy 7 de agosto
En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se festejan varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 7 de agosto las personas que se llamen Afra de Augsburgo, Alberto de Mesina, Donaciano, Donato de Arezzo, Donato de Besançon, Miguel de la Mora, Sixto II, Victricio, Mamés celebran su santo gracias a:
Santos de hoy
-
Afra de Augsburgo
-
Alberto de Mesina
-
Donaciano
-
Donato de Arezzo
-
Donato de Besançon
-
Miguel de la Mora
-
Sixto II
-
Victricio
-
Mamés
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete