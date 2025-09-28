¿Qué santo se celebra hoy domingo 28 de septiembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

domingo, 28 de septiembre del 2025 tiene lugar el Santo de San Lorenzo Ruiz entre otros nombres que hoy se festejan según el Santoral Cristiano.

San Lorenzo Ruiz, notario filipino, fue martirizado en Okinawa. Inició su servicio como sacristán en el convento de la iglesia de Binondo y más tarde formó parte de la Confraternidad del Santo Rosario. Acusado injustamente de asesinato, buscó refugio a bordo de un barco junto a tres sacerdotes dominicos: San Antonio González, San Guillermo Courtet y San Miguel de Aozaraza. Al llegar a tierra, Lorenzo fue arrestado por su firme fe cristiana. A pesar de las torturas sufridas durante su cautiverio, permaneció firme en sus creencias y murió mártir, junto a los sacerdotes, debido a los crueles tormentos.

Hoy, San Lorenzo Ruiz, la Iglesia católica festeja el santo de Wenceslao de Bohemia, Anemundo de Lyon, Caritón de Laura, Exuperio de Toulouse, Fausto de Riez, Salonio de Ginebra, Simón de Rojas, Zama de Bolonia, Eustoquio de Belén, Leoba de Maguncia. En este domingo 28 de septiembre de 2025 es conocido por San Lorenzo Ruiz y son las personas que podrán celebrar este día.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan conmemorar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos eco en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día.

Hoy, domingo, 28 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se conmemoran con motivo de esta tradición católica que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

Onomástica de hoy 28 de septiembre

Santos de hoy Wenceslao de Bohemia

Anemundo de Lyon

Caritón de Laura

Exuperio de Toulouse

Fausto de Riez

Salonio de Ginebra

Simón de Rojas

Zama de Bolonia

Eustoquio de Belén

Leoba de Maguncia

