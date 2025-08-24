¿Qué santo se celebra hoy domingo 24 de agosto? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Hoy, domingo 24 de agosto del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Bartolomé, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

Santo Bartolomé, también conocido en algunos textos como Natanael, fue uno de los apóstoles más cercanos a Jesucristo. Tras la resurrección de Jesús, recibió la misión de predicar el Evangelio y llevar el mensaje de salvación a diversas regiones. Su festividad se celebra en honor a su vida de santidad y su importante papel en la expansión del cristianismo durante su apostolado. Su ejemplo de fidelidad y entrega a Cristo continúa inspirando a los fieles en su camino de fe y servicio.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy domingo 24 de agosto de 2025 es San Bartolomé y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también celebran su onomástica las personas que se llaman Audeno de Ruan, Bartolomé, Emilia de Vialar, Jorge Limniota, Juana Antida Thouret, María Micaela del Santísimo Sacramento, Tación de Claudiópolis..

Martirologio Romano es el nombre que recibe el enciclopedia del cual, a día de hoy se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, añadiendo nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? La religión cristiana ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las torturas de aquellos que repudiaban la fe católica.

Santoral de hoy 24 de agosto

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se festejan varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 24 de agosto las personas que se llamen Audeno de Ruan, Bartolomé, Emilia de Vialar, Jorge Limniota, Juana Antida Thouret, María Micaela del Santísimo Sacramento, Tación de Claudiópolis. celebran su santo gracias a:

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

