San Mateo evangelista
¿Sabes qué santos se celebran hoy, domingo 21 de septiembre? Consulta el santoral
Descubre quién celebra su santo hoy domingo 21 de septiembre de 2025. Podrás consultar los nombres de los santos del dia de hoy.
Hoy, domingo 21 de septiembre del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Mateo evangelista, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.
San Mateo, uno de los doce apóstoles de Jesucristo, era hijo de Alfeo y ejercía como recaudador de impuestos en la ciudad de Cafarnaúm. Su ocupación, mal vista por los judíos de su tiempo, no fue impedimento para que Jesús lo llamara a formar parte de su círculo más cercano. Al recibir la invitación, Mateo abandonó su antigua vida para seguir al Maestro. Se le atribuye la autoría del Evangelio que lleva su nombre, posiblemente redactado en arameo para una comunidad judeocristiana. Su testimonio resalta el poder transformador de la misericordia divina y el llamado a la conversión.
Hoy, San Mateo evangelista, la Iglesia católica festeja el santo de Alejandro de Baccano, Cadoc de Lan-Carvan, Cástor de Apt, Cuadrado de Grecia, Gerulfo de Tronchiennes, Jonás profeta, Landelino de Ettenheim, Pámfilo de Roma, Ifigenia, Maura de Troyes. En este domingo 21 de septiembre de 2025 es conocido por San Mateo evangelista y son las personas que podrán celebrar este día.
Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos repercusión en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún festejan de manera activa este día.
El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.
Aquí mismo podrás consultar la lista completa del santoral que podemos celebrar hoy domingo, 21 septiembre 2025 en referencia a la tradición cristiana que tiene que ver con España. Descubre quienes son los santos o santas a los que puedes felicitar hoy, en ABC.es.
¿Qué santos se celebran hoy 21 de septiembre?
© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)
