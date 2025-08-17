¿Qué santos se celebran hoy? Averigua el santoral del domingo 17 de agosto

Santa Clara de Montefalco se celebra en el día de hoy, domingo 17 de agosto del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Clara de Montefalco, nacida en Montefalco, Italia, en 1268, dedicó su vida desde muy joven a una profunda entrega espiritual y amor a Dios. A los seis años, ingresó en una ermita fundada por su hermana mayor, Giovanna, donde desde el inicio mostró una notable dedicación hacia los demás y una intensa vida de oración. A pesar de las adversidades y oposición que enfrentó, mantuvo firme su fe y su compromiso con el servicio divino y humano. Falleció a los 40 años, el 17 de agosto, dejando un legado de santidad y devoción que ha sido venerado a lo largo de los siglos.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy domingo 17 de agosto de 2025 es Santa Clara de Montefalco y en España celebran su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su onomástica las personas que se llaman Clara de Montefalco, Elías el Joven, Eusebio Papa, Ierón de Frisia, Jacinto de Cracovia, Juana Delanoue, Mirón de Cizico, Beatriz de Silva, Meneses..

El Martirologio Romano recoge los nombres del santoral tal y como lo conocemos. Este nombre hace alusión a una especie de catálogo que el Vaticano va actualizando mediante la admisión de nuevos santos tras la canonización.

Hoy, domingo, 17 agosto 2025 son muchos los santos y santas que se conmemoran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

¿Por qué conmemoramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la Iglesia Católica y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

Onomástica de hoy 17 de agosto

Además de la celebración de Santa Clara de Montefalco, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 17 de agosto también celebramos:

Santos de hoy Clara de Montefalco

Elías el Joven

Eusebio Papa

Ierón de Frisia

Jacinto de Cracovia

Juana Delanoue

Mirón de Cizico

Beatriz de Silva

Meneses.

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Más temas:

Santoral