Suscribete a
ABC Premium

Santa Margarita de Escocia

¿Qué santo se celebra hoy domingo 16 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Consulta los santos que se celebran hoy domingo 16 de noviembre de 2025. Consulta el santoral para que no se te olvide ninguna felicitación

¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy
¿Qué santo es hoy? Descubre el santoral de hoy ABC

ABC

Santa Margarita de Escocia se celebra en el día de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Margarita de Escocia, princesa de origen húngaro e hija del rey Bela IV de Hungría, recibió desde ... muy joven su educación en un convento de dominicas, donde ingresó y permaneció en la casa de Santa María de Lepri. Allí se dedicó a las tareas más humildes, viviendo con ejemplaridad virtudes como la pobreza evangélica y la mortificación. Su vida estuvo marcada por una profunda piedad y una intensa vida interior, y fue bendecida con dones místicos que enriquecieron su espiritualidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app