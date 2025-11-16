¿Qué santo se celebra hoy domingo 16 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Santa Margarita de Escocia se celebra en el día de hoy, domingo 16 de noviembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Margarita de Escocia, princesa de origen húngaro e hija del rey Bela IV de Hungría, recibió desde ... muy joven su educación en un convento de dominicas, donde ingresó y permaneció en la casa de Santa María de Lepri. Allí se dedicó a las tareas más humildes, viviendo con ejemplaridad virtudes como la pobreza evangélica y la mortificación. Su vida estuvo marcada por una profunda piedad y una intensa vida interior, y fue bendecida con dones místicos que enriquecieron su espiritualidad.

Hoy, Santa Margarita de Escocia, la Iglesia católica celebra el santo de Euquerio de Lyon, Fidencio obispo, Otmaro de Suiza, Roque González, Gertrudis Magna, Inés de Asis, Lucía de Narni . En este domingo 16 de noviembre de 2025 es conocido por Santa Margarita de Escocia y son las personas que podrán celebrar este día. Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un libro que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año. El día de la fiesta de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición cristiana que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos ilustres que, además, sufrieron las persecuciones de aquellos que repudiaban la fe católica. Desde ABC ponemos a tu disposición toda la lista de los santos que se conmemoran en el día de hoy con motivo de esta tradición tan arraigada en la fe cristiana y que hace que el santoral sea tan amplio. Santos de hoy 16 de noviembre En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se conmemoran varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 16 de noviembre las personas que se llamen Euquerio de Lyon, Fidencio obispo, Otmaro de Suiza, Roque González, Gertrudis Magna, Inés de Asis, Lucía de Narni celebran su santo gracias a: Santos de hoy Euquerio de Lyon

Fidencio obispo

Otmaro de Suiza

Roque González

Gertrudis Magna

Inés de Asis

Lucía de Narni © Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Santoral