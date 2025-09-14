¿Qué santo se celebra hoy domingo 14 de septiembre? Todo lo que tienes que saber del santoral de hoy

El Santoral Cristiano celebra hoy, domingo 14 de septiembre del 2025 el Santo de Santa Notburga, entre otros.

Santa Notburga nació en 1265 en la aldea de Rattenberg, Austria. Allí trabajó como cocinera en el castillo del conde Enrique. Comprometida con los pobres, recogía discretamente las sobras de la mesa noble para repartirlas entre los necesitados del pueblo. Esta práctica generosa no fue bien vista por la señora de la casa, quien la despidió al descubrir sus acciones. No obstante, cuando la mujer cayó gravemente enferma, Notburga regresó voluntariamente para cuidarla con compasión y fidelidad hasta su muerte.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy domingo 14 de septiembre de 2025 es Santa Notburga y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su santo las personas que se llaman Alberto de Castro Gualteri, Cipriano de Cartago, Gabriel Taurino Dufresse, General mártir, Materno de Colonia, Pedro de Bellevaux, Salustia de Roma.

Los nombres de los cuales hoy domingo, 14 septiembre 2025 conmemoramos su santo se obtienen del Martirologio Romano. Este catálogo reúne y va actualizando nuevos santos tras la canonización de estos. Cada cierto tiempo, el Vaticano añade nuevos nombres al Martirologio Romano y así se completa la lista.

¿Por qué festejamos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo precisaban.

Hoy, domingo, 14 septiembre 2025 son muchos los santos y santas que se conmemoran con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria. Descubre en ABC todos los nombres del santoral que se celebran justo hoy.

Santoral de hoy 14 de septiembre

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se festejan varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 14 de septiembre las personas que se llamen Alberto de Castro Gualteri, Cipriano de Cartago, Gabriel Taurino Dufresse, General mártir, Materno de Colonia, Pedro de Bellevaux, Salustia de Roma celebran su santo gracias a:

