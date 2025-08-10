¿Sabes qué santos se celebran hoy, domingo 10 de agosto? Consulta el santoral

Hoy, domingo 10 de agosto del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Lorenzo, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Lorenzo, diácono y mártir originario de Huesca en el siglo II, tuvo el honor de ser cercano colaborador del papa Sixto II durante gran parte de su vida. Según relata San León Magno, fue encargado de administrar y entregar los tesoros de la Iglesia, responsabilidad que desempeñó con fidelidad hasta su martirio.

En este domingo 10 de agosto de 2025 la iglesia católica conmemora el santo de Asteria de Bérgamo, Blano de Dumblan, Nicolás Saggio.

Hoy, domingo, 10 agosto 2025 son muchos los santos y santas que se festejan con motivo de esta tradición cristiana que tan intrínseca está en nuestra cultura diaria.

¿Por qué celebramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la religión católica y celebra la vida de una persona relevante dentro de la religión católica que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban.

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un catálogo que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que se dan cada año.

Santoral de hoy 10 de agosto

Además de la celebración de San Lorenzo, que celebramos hoy, en la Iglesia católica se conmemoran otras onomásticas. Esto es debido al gran número de santos que, a través de los siglos de historia, se han ido ganando esta distinción. Por este motivo hoy, 10 de agosto también celebramos:

Santos de hoy Asteria de Bérgamo

Blano de Dumblan

Nicolás Saggio

© Biblioteca de Autores Cristianos (J.L. Repetto, Todos los santos. 2007)

