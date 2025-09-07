¿Qué santos se celebran hoy? Conoce el santoral del domingo 7 de septiembre

Santa Regina de Autun se celebra en el día de hoy, domingo 7 de septiembre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

Santa Regina de Autun, llamada también Santa Regina de Alesia, quedó huérfana de madre al nacer y fue criada por una nodriza que le inculcó la fe cristiana. Desde joven, decidió entregar su virginidad a Cristo, rechazando la propuesta matrimonial de un noble llamado Olibrio. Por su determinación, fue apresada y sometida a torturas que terminaron con su vida.

Hoy, Santa Regina de Autun, la Iglesia católica festeja el santo de Alpino de Chalons, Clodoaldo, Esteban de Chatillon, Evorcio, Gauzlino de Toul, Grato de Aosta, Hilduardo de Flandes, Juan de Lodi, Sozonte de Cilicia, Carísima de Albi.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el catálogo del cual, en nuestros días se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

El día de el homenaje de los santos tiene origen en nuestra cultura gracias a la tradición católica que se instaló en España. ¿Pero qué significa, en realidad, celebrar el santo? El catolicismo ha cogido cada uno de los días del año para recordar (conmemorar) a aquellos cristianos importantes que, además, sufrieron los tormentos de aquellos que repudiaban la fe católica.

