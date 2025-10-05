¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del domingo 5 de octubre

San Froilán de León se celebra en el día de hoy, domingo 5 de octubre del 2025 según el calendario del santoral cristiano, entre otros nombres.

San Froilán de León, patrono de Lugo, fue un ermitaño gallego que, movido por una profunda crisis espiritual en su juventud, decidió retirarse a los montes de Curueño para llevar una vida de oración y penitencia. No obstante, ante la difícil situación de los cristianos bajo dominio musulmán, abandonó su retiro para dedicarse a la predicación en las regiones de Galicia y León. En el año 870, fundó el monasterio de Veseo, donde asumió el cargo de abad. Posteriormente, y por petición del rey Alfonso III, colaboró en la fundación del monasterio de Tábara, apoyando así la repoblación de nuevas tierras cristianas. También fue fundador del monasterio de Moreruela, desempeñando allí nuevamente funciones de abad. A la muerte del obispo Vicente de León en el año 900, San Froilán fue elegido como su sucesor, destacándose por su celo pastoral y espíritu evangelizador. Ocupó el cargo hasta su fallecimiento en el año 904, dejando un legado de santidad, dedicación monástica y servicio al pueblo cristiano.

Hoy, San Froilán de León, la Iglesia católica celebra el santo de María Faustina Kowalska, Atilano de Zamora, Jerónimo de Nevers, Meinulfo de Paderborn, Tranquilino Ubiarco, Caritina de Corico, Flora de Beaulieu y Mamlaca. En este domingo 5 de octubre de 2025 es conocido por San Froilán de León y son las personas que podrán celebrar este día.

¿Por qué celebramos el día del Santo de cada persona? Esta tradición proviene de la fe cristiana y conmemora la vida de una persona relevante dentro de la fe cristiana que dedicó/entregó su vida para llevar la fe cristiana a las personas que lo necesitaban.

Martirologio Romano es el nombre que recibe el listado del cual, hoy día se obtienen todos los nombres de los santos. Este libro se va actualizando de manera periódica, alimentándose de nuevos santos tras las canonizaciones realizadas desde el Vaticano.

¿Qué santos se celebran hoy 5 de octubre?

En la Iglesia Católica el número de santos, debido a su gran historia, es muy elevado, por lo que se festejan varias onomásticas en el mismo día. Hoy, 5 de octubre las personas que se llamen María Faustina Kowalska, Atilano de Zamora, Jerónimo de Nevers, Meinulfo de Paderborn, Tranquilino Ubiarco, Caritina de Corico, Flora de Beaulieu y Mamlaca celebran su santo gracias a:

Santos de hoy María Faustina Kowalska

Atilano de Zamora

Jerónimo de Nevers

Meinulfo de Paderborn

Tranquilino Ubiarco

Caritina de Corico

Flora de Beaulieu y Mamlaca

