Rueda de prensa del Consejo de Ministros: el Gobierno aprueba la ley de enjuiciamiento criminal

Sanidad rectifica y elimina el requisito de vivir menos de 3 años para las otras enfermedades que se acojan a la ley ELA

Los pacientes habían manifestado su malestar con los criterios de la norma, que consideraban

Los últimos días de Tina por el retraso de las ayudas para ELA: «Me obligan a morir»

La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen reciente, en el Congreso
La ministra de Sanidad, Mónica García, en una imagen reciente, en el Congreso
Elena Calvo

Elena Calvo

Los enfermos con patologías distintas a la esclerosis lateral amiotrófica pero con condiciones similares que podrán acogerse a las ayudas que contempla la ley ELA no deberán acreditar una esperanza de vida inferior a 3 años, como el Ministerio de Sanidad había planteado en ... un primer momento. El proyecto de real decreto que aprobó el Gobierno en primera vuelta el pasado verano establecía este requisito, que los pacientes de distintas patologías criticaron por considerar que excluía a muchos afectados. Ahora, la versión definitiva aprobada este martes por el Consejo de Ministros elimina este criterio.

