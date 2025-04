Preservativos gratis: «A los 16 años el dinero es una de las principales barreras para no usarlos»

Preservativos gratuitos, nueva ley de alcohol y un plan de tabaco que está levantando ampollas. La ministra de Sanidad, Mónica García, mostró el jueves su intención de sacar adelante tres propuestas ambiciosas de salud pública para las que aún no hay fecha. La que más sorprendió fue el anuncio de que los condones puedan ser gratuitos para los más jóvenes, la franja de edad en la que se tiene menor poder adquisitivo.

Aún se está estudiando la propuesta. No se ha detallado cómo y cuándo se implementará, pero la idea de partida es mantener la gratuidad entre los jóvenes entre 14 y 22 años con independencia del nivel de renta familiar. Se entiende que en esta etapa de la vida los chicos estudian y aún no tienen trabajo ni posibilidades de financiarlos.

La distribución se haría a través de las oficinas de farmacia y bastaría con mostrar la tarjeta sanitaria sin necesidad de receta médica. «El coste se cargaría en la tarjeta como ya se hizo durante la pandemia con las mascarillas», explicó la ministra durante la Comisión de Sanidad en el Senado, donde lanzó su anuncio. No está previsto, sin embargo, la financiación ni siquiera parcial para el resto de la población.

El argumento de Sanidad es que los jóvenes son los que tienen menor poder adquisitivo y también a los que más les afecta la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Para apoyarlo la ministra recordó la última alerta del ECDC, el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas y su preocupación por la alarmante subida de casos. El aumento afecta a adultos jóvenes entre 20-44 años, siendo más llamativo en los hombres entre 20-34 años, en el caso de la sífilis y la gonorrea, y en las mujeres en el caso de la clamidia.

El preservativo es la mejor medida para evitar cualquier infección de transmisión sexual. Pero no la única, por eso, en su comparecencia Mónica García también anunció la intención de abordar la educación sexual «como eje central, no desde el miedo o la culpa».

Las comunidades pagan

El anuncio fue ayer aplaudido por gobiernos de comunidades autónomas -aunque serán ellas en principio las que asuman el coste-, por farmacéuticos y expertos en infecciones de transmisión sexual. No es la única medida necesaria, dicen, pero resuelve una de las barreras que tenían los más jóvenes para no usarlo.

El preservativo es un método barrera, el más eficaz. «Previene el VIH, la gonorrea, la sífilis...cualquier infección sexual y también embarazos indeseados. «Es la mejor forma de prevenirlo todo», argumenta José A. Pérez Molina, infectólogo del Hospital Ramón y Cajal y presidente de Seisida. El problema es que no se utiliza tanto como se debiera. «Entre los 14 y los 22 años, el principal argumento para no usarlo es el precio. A esas edades destinar 15 o 20 euros a preservativos no es una prioridad, está al final de sus necesidades, así que bienvenida sea la propuesta del Ministerio de Sanidad», aplaude Pérez Molina.

Gratuidad, el principal incentivo

Ir a la farmacia a buscarlos frenará a algunos usuarios. «Puede que pasen más vergüenza pidiéndolos al farmacéutico que cogiéndolos en un supermercado, pero les saldrá gratis. Y ese será el principal incentivo», insiste el especialista.

El ascenso de las infecciones sexuales no es solo un fenómeno en Europa, es una tendencia en todo el mundo desarrollado. Detrás de la subida está el fin de la pandemia y la ausencia de miedo a infectarse «porque hay tratamientos».

Solo en 2022, en Europa se informaron más de 70.000 casos de gonorrea, marcando la cifra más alta en la última década. Los casos de clamidia aumentaron a más de 216.000 y, en el caso de la sífilis, se superaron los 35.000. Y solo es la punta del iceberg.

En Europa empieza a sonar cada vez más fuerte el término doxiprevención para atajar los casos. El apócope significa prevención con doxiciclina, un antibiótico eficaz en el tratamiento de infecciones como la sífilis. La idea es utilizarlo como una suerte de 'pastilla del día después', pero en lugar de para prevenir un embarazo, evitar una enfermedad de transmisión sexual.