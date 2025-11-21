Sanidad investiga si la sedación para quitar unos dientes de leche causó la muerte de la niña de seis años

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ordenó este viernes clausurar una clínica dental privada de la localidad de Alcira tras la muerte de una niña de seis años y la hospitalización en estado grave de otra pequeña de cuatro años después de ... haber sido tratadas el jueves en el mismo centro. Las primeras hipótesis apuntan a la sedación y la anestesia como posible causa del fallecimiento y de la afección que ha dejado a una de ellas en la UCI.

Aunque no se ha producido denuncia ante la Policía Nacional, que sí está realizando gestiones para esclarecer los hechos, como es habitual en estos casos la juez de guardia de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcira abrió diligencias previas de investigación. La propietaria de la clínica privada, Mireia Vila, explicó ayer que a la menor fallecida no se le sometió a una anestesia general, sino a una sedación mediante una vía intravenosa para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes.

En declaraciones a la radiotelevisión valenciana À Punt, Vila señaló que la niña salió de allí «aparentemente bien» y por su propio pie. Fue después cuando se empezó a encontrar mal. «El anestesista no sabe qué ha podido pasar», aseveró, al tiempo que indicó que «están investigando el lote de la anestesia». Mireia Vila es odontopediatra colegiada y tiene décadas de experiencia, según ha podido comprobar ABC.

La sedación se aplica -siempre con el consentimiento de los padres- en casos en los que la persona a la que se va a asistir está nerviosa o agitada, como suele ocurrir con los niños. «El facultativo odontopediatra valora la colaboración del paciente y con el anestesista deciden cómo se va a realizar la intervención», explica Óscar Castro, presidente de la Organización Colegial de Dentistas de España. «La sedación y la anestesia general se utilizan en un mínimo porcentaje de los tratamientos dentales que se efectúan. Los efectos adversos son muy poco frecuentes», agrega el experto.

Cerrados por fuerza mayor

«Por fuerza mayor permaneceremos cerrados», rezaba un cartel colgado de la puerta del céntrico local -ubicado en una calle comercial del municipio, justo enfrente de un centro de salud- desde este viernes a primera hora de la mañana.

El suceso ha conmocionado a la localidad valenciana. Ante el trajín de medios de comunicación en los alrededores del establecimiento, algunos vecinos explicaban que se trata de una clínica enfocada a los más pequeños «con una estética moderna» -estrenaron las nuevas instalaciones en agosto de 2023- y a la que «acuden muchos niños, sobre todo por las tardes, cuando terminan las clases». «Llevan toda la vida. Son bastantes empleados trabajando y son muy profesionales, no entendemos qué ha podido pasar», indicaban desconcertados ante lo ocurrido.

Las alarmas se dispararon el jueves a las 16.52 horas, cuando la menor de seis años ingresó en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera, en la misma localidad valenciana, en parada cardiorrespiratoria, tras haber sido atendida esa misma mañana en la citada clínica dental, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario.

Los facultativos intentaron reanimarla sin éxito durante un largo periodo de tiempo, pero no pudieron hacer nada por su vida y declararon su fallecimiento. Los progenitores indicaron a los médicos que la menor había estado unas horas en observación en la clínica antes de regresar a casa y que había presentado somnolencia y dificultad a la hora de respirar.

Alrededor de una hora y media antes, a las 15.11, otra niña de cuatro años había acudido al mismo servicio del Hospital de la Ribera, con episodios de fiebre, vómitos y somnolencia, tras ser atendida en la misma clínica dental. Tras estabilizarla, los facultativos decidieron trasladarla en una ambulancia del SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de Valencia, donde permanecía ingresada y estable al cierre de esta edición.

Pruebas toxicológicas

El servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad inició un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y se puso a disposición de la autoridad judicial. De momento no se tiene constancia de que haya más casos relacionados. En paralelo, el hospital comunicó el caso a los tribunales, de acuerdo con el protocolo, y el juzgado de guardia de Alcira ordenó que se trasladara el cuerpo de la menor fallecida al Instituto de Medicina Legal de Valencia para practicarle la autopsia.

Asimismo, se han enviado muestras biológicas a analizar al departamento del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses ubicado en Barcelona, el de referencia para los juzgados valencianos. Se espera que los resultados de ese estudio puedan dar las claves sobre si el proceso de sedación pudo derivar -bien por una excesiva concentración de fármacos o bien por el estado de los mismos- en el deceso de la niña. Esos análisis se cotejarán posteriormente con los informes médicos de la menor hospitalizada.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alcira se ha puesto a disposición del colegio público Ausiàs March del municipio, en el que estudiaba la niña fallecida, para prestar ayudar en la atención psicológica de los alumnos y las familias del centro que deben enfrentarse a este trágico suceso.