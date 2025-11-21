Suscribete a
Sanidad investiga si la sedación para quitar unos dientes de leche causó la muerte de la niña de seis años

Otra pequeña de 4 años, atendida en la misma clínica dental, permanece ingresada en la UCI del Hospital Clínico de Valencia

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València). Una niña de seis años ha fallecido tras haber sido atendida en una clínica dental privada EFE
Alcira

La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana ordenó este viernes clausurar una clínica dental privada de la localidad de Alcira tras la muerte de una niña de seis años y la hospitalización en estado grave de otra pequeña de cuatro años después de ... haber sido tratadas el jueves en el mismo centro. Las primeras hipótesis apuntan a la sedación y la anestesia como posible causa del fallecimiento y de la afección que ha dejado a una de ellas en la UCI.

