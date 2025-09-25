Suscribete a
Sanidad blindará por ley las lenguas cooficiales en los hospitales públicos

La última versión de Estatuto Marco añade la propuesta de Cataluña, que los médicos tachan de «ideológica»

Los sindicatos dan un ultimátum a Mónica García ante el «retroceso histórico» de su Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, y la consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, reunidas el pasado febrero
La ministra de Sanidad, Mónica García, y la consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, reunidas el pasado febrero ABC

Elena Calvo y Esther Armora

El personal que trabaja en el sistema sanitario deberá atender en las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas a los pacientes que así lo soliciten si prospera la última versión del anteproyecto de Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha hecho llegar ... a los sindicatos. Así consta en el citado documento, al que ha accedido ABC, en el que se añade un apartado al capítulo que establece los deberes del personal sanitario, que dice lo siguiente: «Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio». Es decir, los profesionales deberán atender en catalán a un paciente que así lo exija en un centro de Cataluña o en euskera en uno del País Vasco, así como en el resto de comunidades donde, además del castellano, hay otros idiomas oficiales.

