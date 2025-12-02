Suscribete a
Método pionero para detectar la endometriosis en sangre menstrual : «Reduce de años a semanas la llegada del diagnóstico»

Un procedimiento desarrollado por investigadores españoles permite identificar antes la enfermedad analizando las señales moleculares de las células madre de las muestras de las pacientes

El nuevo sistema permite obtener información molecular sobre la patología para poder desarrollar en un futuro terapias dirigidas

Las mujeres con endometriosis tienen un riesgo de muerte prematura un 31% mayor

Una investigadora con una muestra de sangre menstrual en el laboratorio de Endogene Bio
Una investigadora con una muestra de sangre menstrual en el laboratorio de Endogene Bio
Esther Armora

Esther Armora

Barcelona

Paso de gigante de la ciencia para ahorrar años de sufrimiento a las afectadas de endometriosis, enfermedad que padecen una de cada diez mujeres y que se produce cuando tejido similar al revestimiento uterino crece en otras zonas del cuerpo. La patología, difícil ... de diagnosticar -se tarda entre siete y diez años en dar con ella- causa dolor, fatiga e infertilidad en algunos casos, así como problemas psicológicos, a quienes la padecen. A pesar de su alta prevalencia -en España hay más de 2 millones de afectadas; en Europa, 14 millones, y en el mundo, 176 millones-, la endometriosis está infradiagnosticada y mal tratada debido a la falta de biomarcadores clínicamente validados y de conocimiento fisiopatológico sobre la patología.

