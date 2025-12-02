Método pionero para detectar la endometriosis en sangre menstrual : «Reduce de años a semanas la llegada del diagnóstico»

Paso de gigante de la ciencia para ahorrar años de sufrimiento a las afectadas de endometriosis, enfermedad que padecen una de cada diez mujeres y que se produce cuando tejido similar al revestimiento uterino crece en otras zonas del cuerpo. La patología, difícil ... de diagnosticar -se tarda entre siete y diez años en dar con ella- causa dolor, fatiga e infertilidad en algunos casos, así como problemas psicológicos, a quienes la padecen. A pesar de su alta prevalencia -en España hay más de 2 millones de afectadas; en Europa, 14 millones, y en el mundo, 176 millones-, la endometriosis está infradiagnosticada y mal tratada debido a la falta de biomarcadores clínicamente validados y de conocimiento fisiopatológico sobre la patología.

Un equipo de científicos liderados por la compañia de biotecnología Endogene Bio, con sede en París (Francia) e integrada por expertos en epigenética, ginecología, inmunología y biología computacional, ha desarrollado un nuevo método pionero para detectar la enfermedad, que ya ha llamado la atención de la industria farmacéutica y que podría transformar la forma en la que se investiga, diagnostica y trata la endometriosos. Con una simple muestra de sangre menstrual puede determinarse con un elevado grado de fiabilidad si la paciente padece o no la dolencia, crónica y altamente invalidante en algunos casos.

El nuevo procedimiento no es invasivo y logra reducir de años a solo semanas la «tortuosa» travesía de estas pacientes hasta el diagnóstico, lo que les permite, a su vez, recibir antes el tratamiento y evitar la cirugía, última opción para las afectadas y reservada para casos severos.

Durante el estudio en el que se ha validado el procedimiento, realizado por investigadores del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria y del Hospital Clínic de Barcelona, centros líderes en la atención y la investigación de la endometriosis, los científicos aislaron directamente las Células Madre de la Sangre Menstrual (MenSC) -las que impulsan la formación de lesiones en la endometriosis- de las muestras de las pacientes en lugar de analizar células cultivadas y analizaron sus cambios moleculares.

«El cultivo de las células (es decir, extraerlas de una paciente y cultivarlas en un laboratorio) altera su composición, mientras que el aislamiento fresco de las células sin cultivo preserva su integridad molecular, lo que permite una visión más profunda y directa que nunca del comportamiento de la endometriosis», señala en declaraciones a ABC María Teresa Pérez, cofundadora y directora general de Endogene Bio y doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Es la primera investigación en la que se analizan las MenSC sin cultivar, mediante un proceso denominado perfil de metilación del ADN -un protocolo que consiste en analizar pequeñas 'etiquetas' químicas que se encuentran en la parte superior de los genes y que influyen en su actividad-, que ya ha tenido casos de éxito en el diagnóstico de cáncer. Los patrones de metilación identificados durante el estudio no solo eran predictivos de la endometriosis, sino que también revelaban cómo se comportaba la enfermedad en diferentes pacientes.

Genes que «debían estar activos y estaban apagados»

Los resultados de la investigación validaron este nuevo procedimiento como instrumento de diagnóstico al alcanzar una tasa de precisión del 81%, pudiendo distinguir claramente a las participantes con endometriosis de las que no la padecían. «Vimos que había una serie de genes que deberían estar activos para que no aparezca la enfermedad y en algunas pacientes estaban apagados, lo que nos permitió determinar qué mujeres estaban afectadas por la patología. El método es robusto y es descriptivo, y permite a los científicos desvelar información crucial sobre la biología de la enfermedad que en la actualidad no pueden proporcionar las técnicas de diagnóstico por imagen ni las biopsias», apunta la cofundadora de Endogene Bio.

«Nuestro enfoque pionero en la investigación y el diagnóstico de la endometriosis supone una nueva manera de comprender y estudiar la salud de la mujer. Queríamos diseñar algo que, como pacientes, pero también como investigadoras, deseábamos que existiera. Al acceder a las señales moleculares de células clave en sangre menstrual, estamos desvelando información sobre la actividad de la endometriosis que antes solo se podía obtener mediante cirugía», subraya la especialista.

El diagnóstico de la endometriosis es complicado. Comienza con un examen físico y una consulta a la historia clínica de la paciente. También se le realizan pruebas de imagen -ecografía y la resonancia magnética- para determinar la presencia de la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico definitivo solo se puede confirmar mediante una laparoscopia, una cirugía donde se examina el tejido directamente y se puede tomar una biopsia para análisis. «La cirugía llega años después de la aparición de los primeros síntomas, una vez que las lesiones son lo suficientemente grandes como para ser visibles y poder tomar muestras, y en todos esos años las pacientes sufren los síntomas, en algunos casos altamente invalidantes», señala Pérez.

"Estratificar a las pacientes"

El equipo científico espera que esta nueva tecnología permita a los médicos detectar la endometriosis mucho antes y sin intervención quirúrgica, reduciendo el tiempo de diagnóstico de una media de 7 a 10 años a tan solo unas pocas semanas. Los impulsores de este método pionero esperan también que sirva para «sentar las bases para el desarrollo de terapias específicas dirigidas a tratar los diferentes tipos de endometriosis». «Podría permitir a los médicos estratificar a las pacientes en función del comportamiento de la enfermedad y ofrecer un tratamiento personalizado antes de que esta progrese», avanza María Teresa Pérez.

«Muchos miembros de nuestro equipo son pacientes de endometriosis, incluida yo misma. Nuestro conocimiento de primera mano sobre los retrasos en el diagnóstico, los puntos ciegos clínicos y el impacto emocional de la endometriosis influye en todas las decisiones que tomamos, desde el diseño de la recogida de muestras hasta las prioridades clínicas», señala la cofundadora de Endonege Bio.

Impacto psicológico

El doctor Francisco Carmona, expresidente de la Sociedad Internacional de Endometriosis y Trastornos Uterinos (SEUD), consultor senior del Servicio de Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona y coautor de este estudio, subraya en declaraciones a este medio la importancia de este avance. «El nuevo método permite tener un diagnóstico en semanas mientras que actualmente se tarda de media unos ocho años y medio. En todo este tiempo de retraso en el diagnóstico las mujeres sufren físicamente y ese sufrimiento tiene también un impacto psicológico», afirma Carmona.

«Las mujeres pasan de media por tres especialistas antes de saber que padecen la enfermedad y la demora en el diagnóstico tiene también un impacto económico. Hay estudios que apuntan que las mujeres afectadas pierden ocho horas de trabajo, entre las que no acuden a su puesto laboral y las que van y no rinden como consencuencia de la enfermedad», asegura el ginecólogo. Recuerda que en estos momentos hay dos formas de abordar la enfermedad: el tratamiento farmacológico, básicamente hormonal, y la cirugía, reservada para los casos más severos en los que la enfermedad afecta de forma importante a otros órganos. En el Clínic, acaban en el quirófano aproximadamente un 30% de los casos, precisa el ginecólogo. Entre ellos, se encuentra el de Esther Moya, murciana de 42 años que tras cuatro años de periplo entre consulta y consulta y varios ingresos hospitalarios por problemas intestinales graves, ha sido intervenida por el doctor Carmona en Barcelona.

«Pasé varios años de consulta en consulta sin saber qué tenía. En una ecografía me detectaron un nódulo en el intestino. Ingresé varias veces por suboclusión intestinal y siempre estuve angustiada pensando que se me cerraba el intestino. Fueron años de sufrimiento hasta llegar al diagnóstico y cuando me lo dieron, la enfermedad había avanzado y tuvieron que operarme y quitarme un trozo de intestino, el útero y las trompas de Falopio», dice Moya, quien asegura que la cirugía le ha cerrado definitivamente las puertas a ser madre por segunda vez (tiene un hijo de 10 años). «No me había planteado aún tener un segundo hijo pero la enfermedad y la operación me ha quitado esa posibilidad», dice Moya.

La afectada celebra la llegada de ese nuevo método que «permite ir un paso por delante de la enfermedad». «Con este nuevo sistema, se evita la tortura de los años sin diagnóstico y con dolores y dietas rigurosas que he tenido que seguir porque pensaba que tenía un problema digestivo. También sufres a nivel psicológico y eso se evita», asegura.

Carmona subraya lo «importante» que es este nuevo método de diagnóstico para las pacientes. «Ahora solo podemos tratar los síntomas, no la etiología, y la cirugía es la opción final. Detectar la enfermedad antes y tener pistas sobre su comportamiento molecular es importante para mejorar las expectativas de estas pacientes. Lo ideal no seria solo diagnosticarla sino, en base a los marcadores y a la epigenética, también prever su evolución y poder avanzar hacia terapias dirigidas», apunta Francisco Carmona.

El especialista subraya también la necesidad de mejorar la formación sobre la patología introduciendo en la carrera de Medicina una asignatura sobre endometriosis o creando directamente una subespecialidad dentro de la Ginecología sobre «patología benigna».

En una segunda fase del estudio los investigadores «validarán el enfoque» utilizando un grupo más amplio de pacientes. «Con más datos, las señales moleculares encontradas en la sangre menstrual podrían ayudar a identificar patrones de la enfermedad, lo que permitiría clasificar a las pacientes para ensayos clínicos, orientar el desarrollo de nuevos tratamientos y apoyar enfoques más personalizados para el manejo de la enfermedad», apuntan desde Endogene Bio.