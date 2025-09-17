Sánchez anuncia la reducción de las horas de clase y las ratios para neutralizar la huelga de profesores

Fue Pilar Alegría la que, nada más llegar Sánchez al poder, dijo que esta sería «la legislatura del profesorado». Pero las reuniones con los sindicatos se fueron posponiendo desde entonces, generando malestar entre el cuerpo docente. De hecho, todas las agrupaciones sindicales habían amenazado con ir a la huelga si el Gobierno no cumplía con una de sus primeras promesas electorales. Aunque aún no conocen el borrador, ni «les ha llegado nada» parece que hoy el presidente del Gobierno ha querido neutralizar la posibilidad de una huelga en la educación española.

El presidente del Ejecutivo ha anunciado, en su visita a una escuela infantil en Getafe, donde ha sido abucheado, que reducirá la jornada lectiva de los maestros. El Gobierno impulsará una ley para que las horas lectivas sean en Primaria de 23, y de 18 horas en Secundaria y Bachillerato. También reducirán las ratios, así como la carga burocrática. Actualmente, el máximo de alumnos por docente está limitado por ley a 25 en Infantil y en Primaria, a 30 en Secundaria y a 35 en Bachillerato. Según ha podido comprobar este diario, varias comunidades autónomas habrían logrado reducciones de la jornada lectiva por su cuenta, así como las ratios (el número de alumnos por profesor), que se habría reducido en muchas aulas como consecuencia del descenso de la natalidad.

Además, acompañado por la ministra de Educación, Pilar Alegría, Sánchez ha adelantado que, a partir del próximo curso escolar, pondrá en marcha un programa de ayudas para que las familias por debajo del umbral de pobreza puedan acceder a la Educación de 0 a 3 años de forma gratuita.

El líder socialista ha aprovechado para sacar pecho de todas las medidas educativas aprobadas desde hace 7 años, desde la LOSU (Ley del Sistema Universitario) a la apuesta por la FP (Formación Profesional).

El curso pasado, los maestros volvieron a clase con la esperanza de que, por fin, vería la luz esta reforma que, entre otras cuestiones, actualizará el número máximo de alumnos por profesor en Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato (las llamadas ratios); la jornada laboral o los contenidos del grado en Educación (la antigua carrera de Magisterio). Hay que recordar que el acceso a la profesión docente lleva pendiente de actualización desde 2007.