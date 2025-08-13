Salvini pide «limpiar» los campamentos romaníes de Milán tras el atropello mortal de una mujer de 71 años con un coche robado

Los cuatro niños son italianos, entre 11 y 13 años, hijos de familias de origen bosnio. Con un Citroën DS4 blanco, robado a unos turistas franceses, atropellaron a Cecilia De Astis, de 71 años, en el barrio milanés de Gratosoglio. En pensión, tras una ... vida dedicada al trabajo en la industria textil y el voluntariado, Cecilia había pasado la mañana del lunes en la Casa de la Solidaridad para ayudar a los más necesitados. Poco después de abandonar su labor solidaria, cuando caminaba por la acera en la vía Saponaro, fue arrollada por el Citroën blanco. Cecilia murió en el acto. Al volante iba un chico de 13 años; con él, otros tres menores: un niño de 12 años con su hermana un año menor y otro también de 11.

La secuencia empezó la noche del domingo, cuando el grupo forzó el maletero del coche. Se llevaron las maletas y, dentro de una de ellas, hallaron la llave de repuesto. Volvieron, arrancaron el vehículo y lo escondieron cerca de su asentamiento romaní. La mañana siguiente, decidieron sacarlo «a dar una vuelta», que poco después terminó en tragedia.

La policía local los identificó en apenas 36 horas. Hubo una pista clave: sus camisetas idénticas de Pokémon, captadas por cámaras de seguridad. El rastro llevó al centro comercial de Rozzano, donde habían comprado las camisetas; luego a una matrícula y, finalmente, al campo de romaníes en vía Selvanesco, al sur de Milán. Allí hallaron también el equipaje robado. Los niños confesarony fueron entregados de nuevo a sus familias, al ser menores de 14 años. «Son niños, ¿qué pueden entender?», dijo la madre de uno de ellos.

El asentamiento está situado en un descampado, casi invisible desde la carretera. Dentro hay caravanas viejas, chatarra, basura acumulada y un par de coches calcinados. Según La Repubblica, una joven madre, antes de que otras mujeres la hicieran callar, dijo a los periodistas: «No somos animales, somos pobres, marchaos». La joven, con acento eslavo, llevaba un niño en brazos, dos más aferrados a su falda y embarazada a las puertas de un parto inminente; era la única dispuesta a decir algo. «Queremos a nuestros hijos, fueron a la escuela, pero la escuela se ha vuelto distante», murmuró en una mezcla de italiano y eslavo.

Los pocos hombres entre las caravanas la miraban con hostilidad; los niños, innumerables, corrían descalzos entre montones de basura llenos de moscas. Según fuentes locales, muchos de los hombres cumplen condena. Los menores crecen sin escolarización regular -la escuela más cercana está a más de dos kilómetros y el transporte escolar desapareció- y pasan el día en el asentamiento o en la calle. El párroco, don Paolo Steffano, que intenta atraerlos a actividades de integración, lo admite: «Vienen, pero no son constantes. Crecen abandonados a sí mismos. Aquí todos los niños romaní conducen ya a los 12 o 13 años».

Tensión

El drama social que asfixia a este asentamiento se mezcló, tras la tragedia, con un clima de hostilidad y miedo. Tras el atropello de Cecilia De Astis, la tensión estalló: periodistas y curiosos fueron recibidos con insultos. Algunas familias de los acusados abandonaron temporalmente el lugar para esquivar la presión mediática. En cuanto se conoció la noticia, el vicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, líder de la Liga, desempolvó su lema de la «ruspa» (excavadora), una metáfora que simboliza su promesa de «limpiar» a quien es problemático: «Ese campo gitano debe ser arrasado», dijo Salvini, además de pedir el arresto de los padres y la retirada de la patria potestad.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, del Partido Democrático, replicó: «Es vergonzoso especular así con la muerte de una persona». Recordó que su administración ha cerrado 24 campamentos en once años, frente a uno solo en gobiernos de centroderecha. Desde el Ejecutivo, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, defendió otra vía: «Vergonzoso es no hacer nada, dejando que niños crezcan en la ilegalidad y sin reglas». Prometió reforzar el control del absentismo escolar y responsabilizar a padres y autoridades locales. Pero su voz quedó aislada frente al coro político que aprovechó el suceso para reafirmar posiciones.

Un problema enquistado

Italia arrastra desde hace décadas una política contradictoria hacia la población romaní. En los años 80, incluso administraciones progresistas fomentaron la idea de los campamentos como una «elección cultural» para preservar el nomadismo, consolidando guetos en lugar de apostar por la vivienda integrada. Los campos se han convertido en lugares de exclusión social y, en muchos casos, en escuelas de violencia y delincuencia, donde la pobreza material y la falta de oportunidades son la norma.

El resultado es una generación de niños «invisibles», que no asisten a la escuela y viven a la deriva. Hoy Milán cuenta oficialmente con tres campamentos autorizados, con 112 familias, pero también con focos irregulares como el de Selvanesco. Las condiciones de vida son precarias: hacinamiento, falta de servicios básicos, desempleo crónico y esperanza de vida diez años menor que la media nacional, según la Caritas Ambrosiana.

Para el sociólogo Paolo Cagna Ninchi, lo ocurrido en vía Saponaro es «una doble tragedia: la muerte de una mujer inocente y el drama de cuatro niños marcados de por vida». Pero advierte contra soluciones simplistas: «Demoler un campamento no resuelve nada. Solo la educación y la integración pueden romper el ciclo, pero requieren tiempo, recursos y voluntad política». El hijo de Cecilia De Astis, Filippo, resume el dolor familiar: «Me parece que hay poca seguridad. No podemos seguir en esta situación».

En el lugar del atropello, flores y notas recuerdan a la mujer que muchos describen, por su conocida acción de voluntariado, «como una madre». Entretanto, el país sigue atrapado entre dos palabras: «excavadora» o integración. La búsqueda de una verdadera solución para la comunidad romaní sigue siendo el gran desafío pendiente.