Suscribete a
ABC Premium
Mapa
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Salvini pide «limpiar» los campamentos romaníes de Milán tras el atropello mortal de una mujer de 71 años con un coche robado

Los autores fueron cuatro niños de entre 11 y 13 años que conducían un vehículo sustraído y se dieron a la fuga

El Consejo de Europa acusa a Italia de «xenofobia» en su discurso público y a sus fuerzas del orden de «racistas»

Matteo Salvini, ministro de Infraestructura y viceprimer ministro de Italia, durante una conferencia de prensa
Matteo Salvini, ministro de Infraestructura y viceprimer ministro de Italia, durante una conferencia de prensa AFP
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los cuatro niños son italianos, entre 11 y 13 años, hijos de familias de origen bosnio. Con un Citroën DS4 blanco, robado a unos turistas franceses, atropellaron a Cecilia De Astis, de 71 años, en el barrio milanés de Gratosoglio. En pensión, tras una ... vida dedicada al trabajo en la industria textil y el voluntariado, Cecilia había pasado la mañana del lunes en la Casa de la Solidaridad para ayudar a los más necesitados. Poco después de abandonar su labor solidaria, cuando caminaba por la acera en la vía Saponaro, fue arrollada por el Citroën blanco. Cecilia murió en el acto. Al volante iba un chico de 13 años; con él, otros tres menores: un niño de 12 años con su hermana un año menor y otro también de 11.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app