Rupert Murdoch inicia una guerra judicial contra sus hijos por el futuro de su imperio mediático

Rupert Murdoch no quiere que su imperio de medios de comunicación pierda la esencia tras su muerte. Espera conseguir que la línea editorial de Fox News, 'The Wall Street Journal', 'The New York Post' y demás periódicos y canales de su propiedad siga siendo ... marcadamente conservadora. Y eso ha provocado el inicio de una gran guerra judicial en la que el magnate, de 93 años, se enfrentará próximamente a tres de sus hijos, que no quieren renunciar de forma total al control de las empresas tras la muerte de su padre, según informa el diario estadounidense 'The New York Times'.

El inicio del enfrentamiento tuvo lugar el año pasado, cuando el patriarca realizó un cambio inesperado en el fideicomiso familiar, al que llama por el nombre 'Proyecto armonía', con el objetivo de asegurar que Lachlan Murdoch, su hijo varón de mayor edad, sea el encargado de dirigir el emporio editorial, conformado por Fox y News Corp, con total libertad tras su muerte. Evitando, además, que el resto de sus hijos, más moderados en sus posturas políticas que el empresario, puedan intervenir en la toma de decisiones. MÁS INFORMACIÓN El magnate de los medios Rupert Murdoch se casa por quinta vez, a los 93 años Según apunta el medio estadounidense, el comisionado de sucesiones de Nevada determinó el pasado junio que el fideicomiso, diseñado por Rupert Murdoch hace 25 años, puede ser alterado siempre y cuando se pueda demostrar que los cambios son realizados de buena fe y buscan el beneficio exclusivo de los herederos. Este contiene una cláusula precisamente con dicho fin. Sin embargo, James, Elisabeth y Prudence Murdoch, los otros tres hijos del magnate, no están de acuerdo con su activación. «Falta de consenso» El fideicomiso otorga actualmente ocho votos: cuatro controlados por Rupert Murdoch y los cuatro restantes controlados por los cuatro hijos de sus dos primeros matrimonios. Sin embargo, pase lo que pase, la decisión que prevalece siempre es la del patriarca, al que nunca que se le puede ganar en votos. Este quiere que Lachlan, llegado el momento, goce del mismo privilegio. El cambio, en todo caso, no afecta al reparto de acciones en el conglomerado de medios. Se espera que el juicio arranque el próximo mes de septiembre, y su resultado puede alterar notablemente el futuro de uno de los emporios editoriales más importantes del mundo. De acuerdo con el tribunal a cargo del caso, ubicado en la ciudad de Reno, Murdoch alega que la presumible «falta de consenso» entre sus sucesores en el momento en el que haya fallecido puede «impactar en la dirección estratégica» del negocio de una forma que no sea beneficiosa para este, «incluida una posible reorientación de la política editorial y de los contenidos». Mientras tanto, Elisabeth, Prudence y James, que están compartiendo asesoría legal, consideran que su padre, con el beneplácito de Lachlan, está tratando de privarles de su herencia, y que lo hace, además, violando un fideicomiso que fue realizado con el preciso objetivo de garantizar que la gobernanza del emporio fuera igualitaria. Sea como fuere, la brecha familiar se ha ido haciendo más y más grande con el paso de los meses. Tanto que ninguno de los hijos agraviados por la alteración del fideicomiso acudió a la boda de su padre, la quinta en su vida, con Elena Zhukova, que tuvo lugar en California hace unas pocas semanas.

