Rescatan con un helicóptero a dos streamers que estaban realizando un directo de Twitch en los Alpes

Susto enorme el que han vivido dos creadores de contenido en los Alpes. Todo ello fue grabado en directo a través de sus cámaras y mientras sus seguidores se encontraban en vilo ante los momentos de tensión vividos.

RelicKris y ManukiEmi, dos reconocidos streamers de Twitch, sufrieron en sus propias carnes las dureza de la montaña mientras realizaban una ruta. Los dos creadores tuvieron que ser rescatados de su aventura por los Alpes suizos cuando estaban realizando una expedición para coronar una de las cumbres más conocidas de la cadena montañosa. Su objetivo era llegar hasta la cima de Schilthorn, a 2.970 metros de altura.

🚨Twitch streamer ManukiEmi gets rescued by helicopter from mountain! 🏔️🚁 pic.twitter.com/p9Vf5rwLtJ — Bestfriend (@BestfriendKick) September 15, 2025

Cuando más felices se las prometían, el destino les tenía preparado un episodio insospechado. Todo se truncó cuando un desprendimiento les bloqueó el paso y les hizo buscar una ruta alternativa, según informaron medios internacionales. Este cambio inesperado de planes provocó que tomasen, sin posibilidad de elección una senda más peligrosa. La expedición parecía cada vez más abocada al fracaso.

Tras más de nueve horas de ascensión, los streamers se llegaron hasta un punto de no retorno. Incapaces de regresar por el camino que habían tomado debido a las dificultades montañosas, tanto como RelicKris y ManukiEmi tomaron la drástica decisión de avisar a Emergencias. Eran incapaces de salir de allí sin poner en riesgo sus vidas.

Esto derivó en que se desplegase un amplio operativo de búsqueda para encontrar los jóvenes. Afortudanamente para ellos, consiguieron localizarlos rápidamente y en un par de horas los dos ya estaban fuera de la montaña tras ser rescatados por un helicóptero.

Explican lo ocurrido

Poco después, a través de la redes sociales, RelicKris dio más explicaciones acerca de lo ocurrido y desvelaron el veradero motivo que les había llevado a pedir auxilio a Emergencias durante la emisión.

«El camino seguro fue arrastrado por el agua. Quedó destruido. No lo sabíamos. No había información ni aplicaciones. Así que tuvimos que desviarnos, y eso fue un poco peligroso», señaló el creador de contenido.