Recuperar vidas rotas: la labor silenciosa de Amar Dragoste contra la trata de mujeres

De las calles a los pisos clandestinos, la explotación sexual se reinventa mientras España se posiciona como epicentro europeo de esta práctica

El dique de contención contra la trata y la explotación sexual

Taller de atención al cliente y protocolo en hostelería a mujeres que vienen de redes de trata de blancas
Taller de atención al cliente y protocolo en hostelería a mujeres que vienen de redes de trata de blancas

Diego Jiménez

Por las calles de cualquier ciudad española, tras una puerta anónima o en un piso cualquiera, se esconden historias que apenas llegan a contarse. Mujeres engañadas, explotadas y trasladadas de un país a otro. España es el primer país de destino de trata en Europa ... , y también el tercero que más prostitución consume en el mundo.

