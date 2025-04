Las razones por las que el Papa Francisco pasará a la Historia

Francisco dejó una marca que no se borra, tanto en la Iglesia como en el mundo. Hay figuras que no necesitan hacer ruido para marcar una época. Jorge Mario Bergoglio, el Papa venido «del fin del mundo», lo hizo con gestos sencillos ... y palabras claras, que calaron más hondo que muchos discursos. Desde el primer momento, Francisco rompió esquemas. No quiso tronos, ni títulos grandilocuentes, ni los viejos símbolos del poder vaticano. Eligió, en cambio, andar entre la gente, mirar a los ojos, hablar como uno más. Y eso, en una institución como la Iglesia católica, fue casi revolucionario.

