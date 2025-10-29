Suscribete a
Radiografía de la universidad pública: la inversión autonómica crece un 30%, los profesores un 13% y los alumnos se estancan

El abaratamiento de las matrículas también explica un mayor esfuerzo presupuestario

Un grupo de alumnos en junio, durante la Selectividad 2025
Laura Albor y Beatriz L. Echazarreta

La financiación de las universidades públicas por parte de las comunidades autónomas ha subido en torno a un 30% desde 2015, mientras que el número de estudiantes se habría mantenido estable, con un incremento de en torno al 1,6%. Sin ... embargo, hay variaciones por comunidades autónomas pues, por ejemplo, Navarra habría pasado de 8.046 alumnos matriculados en 2015 a 10.161 en el curso 2023-2025 y según datos del Ministerio de Universidades. El cuerpo docente, por su parte, ha crecido en casi un 13%, analizando las últimas cifras disponibles del departamento liderado por Diana Morant.

