El PSOE se 'despodemiza': elimina el «Q+» de las siglas LGTBI en sus textos

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en un Pleno de sesión de control al gobierno en el Congreso

El PSOE ha pedido a sus cargos públicos y orgánicos eliminar el «Q+», que hace referencia al concepto «queer», de las siglas LGTBI de todas las resoluciones y documentos oficiales de los órganos del partido. La decisión va en línea con las políticas defendidas en los últimos meses por la dirección, empujada por el sector feminista mayoritario del partido que rechaza este término. Sin embargo, la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido no lo había materializado hasta este momento.

El giro del PSOE en materia de Igualdad y derechos LGTBI para diferenciarse de este espacio teórico defendido por Podemos y Sumar sigue cobrando fuerza según avanza la legislatura. Las socialistas se ubican en corrientes feministas paralelas, así como rechazan determinadas políticas para las personas del colectivo transexual, el llamado tercer género o la posición regulacionista o proderechos de la prostitución. La ministra de Igualdad y responsable del ramo en el PSOE, Ana Redondo, trabaja en borrar la impronta que dejó Irene Montero en el departamento que asumió en 2023.

Noticia Relacionada Sumar forzará una votación sobre derechos LGTBIQ+ tras eliminar el PSOE la referencia 'queer' Juan Casillas Bayo La portavoz parlamentaria, que se niega a responder sobre otras cuestiones, acusa a los socialistas de dar alas a la «extrema derecha»

El documento de la Comisión Federal de Ética y Garantías del partido, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está fechado a 7 de agosto, insta a la Comisión Ejecutiva Federal a anular «con carácter inmediato» todo documento de cada federación que incluya esos «Q» o «Q+» como términos del ideario socialista, dicen, «en aras de salvaguardar la unidad, la coherencia y el respeto a los acuerdos democráticamente adoptados».

Los conceptos «queer» y el «+» hacen referencia a identidades y orientaciones sexuales y de género que no se ubican en las categorías tradicionales ni representan el resto de siglas. El PSOE justifica para su rechazo que esa fluidez amenaza la igualdad e invisibiliza a las mujeres.

El abandono de la 'teoría queer' viene de meses atrás

En noviembre, el plenario del 41 Congreso Federal socialista ya aprobó una enmienda para eliminar el concepto «queer» de las siglas LGTBI, que le costó un choque frontal al PSOE con Sumar, con el que comparte el Gobierno nacional. Sumar llegó a presentar una iniciativa parlamentaria para forzar una votación en la Cámara Baja en defensa del colectivo LGTBIQ+.

También a principios de este año, un grupo de militantes socialistas elevó una queja a la Comisión Ejecutiva Federal advirtiendo de que introducir los término que hacen referencia a esas políticas «queer» en los documentos de determinados congresos regionales del PSOE entraba en «clara contradicción» con dicha resolución del 41 Congreso Federal, y pedían su enmienda para «mantener la coherencia y la unidad en la acción política».

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha cargado contra el PSOE en la red social X: «Decisiones como esta del PSOE son el primer paso del odio, la LGTBIfobia y la transfobia». Y añade: «Se preguntan cómo crece el fascismo mientras le ponen una alfombra roja. Lo que toca es más orgullo, más furia trans, más derechos».