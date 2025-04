Protestas en nueve ciudades españolas contra la caza del lobo: «Es pura destrucción»

Cientos de personas se han congregado este domingo en nueve ciudades españolas (Madrid, Valladolid, La Coruña, Barcelona, Bilbao, Jaén, Oviedo, Sevilla y Zaragoza) convocados por el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma) para reivindicar la protección del lobo ibérico y denunciar la nueva normativa, aprobada por el Congreso de los Diputados, que elimina la prohibición de cazar esta especie en el norte del río Duero.

El Congreso dio el visto bueno el pasado 20 de marzo con el apoyo de los 174 votos del PP, Vox, PNV y UPN, a una enmienda del Senado incorporada al proyecto de Ley de Desperdicio Alimentario para desproteger al lobo al norte del Duero y, tras su publicación este pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el jueves entró en vigor la normativa.

Las reivindicaciones de los colectivos en defensa del lobo aluden también a las modificaciones legales que podrían debilitar la protección del lobo en todo el país, entre ellas, la inclusión de «eficiencia del sistema productivo» como motivo para permitir la caza de especies protegidas, y que se condicione la protección del lobo al sur del Duero a decisiones futuras en la Unión Europea.

La formación ha solicitado públicamente la retirada de subvenciones al sector ganadero por considerar que no han cumplido con su obligación de aplicar métodos preventivos frente a la fauna salvaje «pese a haber recibido fondos millonarios para ello». Pacma ha reivindicado el «papel fundamental» de esta especie en el control de otras poblaciones animales y en el equilibrio de los ecosistemas y ha lamentado que esta «nueva ofensiva» responde a los intereses de los lobbies de la caza y la ganadería intensiva.

"No es un trofeo"

En Valladolid, un centenar de personas, muchas acompañadas de sus mascotas, han alzado pancartas al ritmo de música rock con lemas como 'Arrodillados ante el lobby de la ganadería y la caza' o 'El lobo no es un trofeo', todo esto acompañado del grito «al lobo se le cuida, no se le quita la vida» o «la caza no es gestión, es destrucción».

Minutos antes de su participación en la manifestación, el presidente de Pacma, Javier Luna, ha criticado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la «nefasta gestión de la Junta» y ha recordado que «el trabajo del Ejecutivo autonómico es proteger al lobo».

En este sentido, ha criticado las «medidas de control» del consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el acto de «matar lobos y rendirse ante el lobby ganadero en Castilla y León».

Ante ello y la rebaja de la protección del lobo, ha advertido que Pacma está dispuesto a llevar a los tribunales «a quien haga falta» y ha reivindicado que «gran parte de la sociedad demanda que se proteja a los animales, con el rechazo de un 80 por ciento de la población a la caza y la tauromaquia», según datos de la última encuesta de la Fundación BBVA, citada por Luna.

Asimismo, el presidente de Pacma ha rechazado un entendimiento con los ganaderos que están a favor de la rebaja de la protección del lobo ya que, a su juicio, es «algo que no se puede discutir».

Igualmente, ha defendido que aquellos ganaderos que «han cumplido protocolos de seguridad con sus animales no han tenido ningún problema con el lobo», mientras que ha puesto «en duda» el origen de los ataques del lobo a ganaderos que «cobran subvenciones del erario público para seguir manteniéndose sin realmente hacer lo que tienen que hacer, que es proteger a su ganado».

Por último, Luna ha lamentado el «poco entendimiento» que manifiestan los políticos que «se empeñan en sucumbir ante los lobbies de la caza, la ganadería o de la tauromaquia», todo ello «en contra de lo que la sociedad demanda, que es proteger a todos los animales».

"Matar no es progreso"

En Bilbao, se ha concentrado otro centenar de personas con mensajes como 'El lobo salvaje es parte del paisaje', 'Hay que legislar, no asesinar' o 'Escucha congreso, matar al lobo no es progreso', y los manifestantes han mostrado pancartas que pedían «salvar al lobo ibérico» y carteles que acusaban al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, o al presidente de Vox, Santiago Abascal, de «matar» a los lobos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el coordinador de Gipuzkoa de PACMA y miembro de la junta directiva de la formación, Asier Esparza, ha explicado que se ha determinado «sin ningún tipo de estudio ecológico ni de impacto medioambiental» incluir la caza del lobo «dentro de la exclusión del desperdicio alimentario por un procedimiento en una sexta enmienda que no tiene ningún sentido».

«A partir de ahora hay libre albedrío para cazar al lobo», ha lamentado Esparza, para añadir que «el lobo es un animal que equilibra ecosistemas». Según ha explicado, cuando se cazan lobos «se desestructura las familias y precisamente, porque debilitan estas familias, estos no tienen más remedio que acudir a los ganados». Ha criticado que «que como las estadísticas indican, ni tan siquiera ha sido realmente un problema» y la normativa se ha aprobado «sin ningún estudio de impacto ni ecológico ni medioambiental».